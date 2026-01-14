Τα ημιτελικά του Κόπα Άφρικα επεφύλασσαν «μάχη» ανάμεσα στους δύο πρώην συμπαίκτες της Λίβερπουλ, Σαντιό Μανέ και Μοχάμεντ Σαλάχ, με τη Σενεγάλη να αντιμετωπίζει την Αίγυπτο για μια θέση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Έτσι, έπειτα από ένα δυναμικό παιχνίδι, η Σενεγάλη πήρε την πρόκριση για να διεκδικήσει το τρόπαιο, επικρατώντας της αντιπάλου της με 1-0 και θα περιμένει να μάθει ποια χώρα θα αντιμετωπίσει στον τελικό ανάμεσα σε Μαρόκο και Νιγηρία.

Οι τυπικά γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, έχοντας τις περισσότερες καλές στιγμές. Ωστόσο, όλα κρίθηκαν στο τελευταίο κομμάτι της συνάντησης όταν ο Μανέ σκόραρε το γκολ που χώρισε τις δύο ομάδες στο 78′, διαμορφώνοντας το τελικό 1-0.

ΣΕΝΕΓΑΛΗ: Μεντί, Ντιατά, Κουλιμπαλί (23′ Μ. Σαρ), Νιακατέ, Ντιούφ, Ντιαρά (46′ Καμαρά), Ι. Γκουεγιέ, Π. Γκουεγιέ (90’+1′ Σις), Εντιαγιέ (85′ Ι. Σαρ), Τζάκσον (85′ Σ. Εντιαγέ), Μανέ

ΑΙΓΥΠΤΟΣ: Ελ-Σεναουί, Ιμπραχίμ, Ραμπιά (81′ Ζίζο), Αμπντελμαγκίντ, Χανί, Ατιά, Φατχί (90’+4′ Μοχσέν), Αμπούλ-Φετούχ (Τρεζεγκέ), Ασχούρ (83′ Μοχάμεντ), Σαλάχ, Μαρμούς