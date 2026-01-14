Ο ιδιοκτήτης της Ριέκα, Νταμίρ Μίσκοβιτς, επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Τόνι Φρουκ, ξεκαθαρίζοντας ότι ακόμα δεν έχει κατατεθεί επίσημη πρόταση από τους Πράσινους.

O Μίσκοβιτς δήλωσε στα κροατικά ΜΜΕ:

“Ενδιαφέρονται, αλλά περιμένω μια προσφορά. Υπάρχουν και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, δύο ομάδες από το MLS, για παράδειγμα, αλλά κανείς δεν έχει κάνει ακόμα προσφορά. Έχουν τηλεφωνήσει, περιμένω τον Παναθηναϊκό να κάνει επίσημη πρόταση. Οι όροι μας είναι γνωστοί, αλλά ένας παίκτης δεν πωλείται από τη μια μέρα στην άλλη, δεν είναι πατάτα. Πρέπει να είναι ικανοποιημένος, ο σύλλογος πρέπει να είναι ικανοποιημένος, υπάρχουν περισσότεροι παράγοντες”.