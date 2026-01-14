Η Euroleague μπορεί να είναι η κορυφαία διοργάνωση στην Ευρώπη και να έχει τα μεγαλύτερα brand της Γηραιάς Ηπείρου, όμως η έλευση του NBA Europe και τα σενάρια των τελευταίων μηνών δίνουν και παίρνουν, με αποτέλεσμα να μην έχει ξεκαθαρίσει τι θα γίνει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ τα επόμενα χρόνια.

Το Δ.Σ. της Euroleague συνεδρίασε την Τρίτη, με γνώμονα τόσο το NBA Europe, αλλά και το τι θα γίνει με τα συμβόλαια τόσο των ομάδων-μετόχων της διοργάνωσης, όσο και με τους συλλόγους που δεν έχουν εξασφαλίσει πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας. Μια από τις ομάδες λοιπόν που σκέφτεται αν θα υπογράψει ανανέωση συνεργασίας με τη Euroleague είναι και η Μπαρτσελόνα που αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα brand στον κόσμο.

Οι «μπλαουγκράνα» τις τελευταίες ώρες είναι στο επίκεντρο, καθώς γράφτηκε στην Ισπανία πως είναι έτοιμοι να βάλουν την υπογραφή τους σε νέο δεκαετές συμβόλαιο, ενώ άλλα ξένα σάιτ ανέφεραν ότι κάνει δεύτερες σκέψεις λόγω NBA Europe.

Συγκεκριμένα, στο εξωτερικό επιμένουν ότι η Μπαρτσελόνα κρατάει ανοικτή πόρτα για το μέλλον της στη Euroleague και πολλά δημοσιεύματα αποκάλυψαν τι μέλλει γενέσθαι αν κάποια ομάδα, όπως οι «μπλαουγκράνα» μπουν σε διαδικασία αποχώρησης.

Τι σημαίνει «σπάει» ένα συμβόλαιο στη Euroleague

Το να «σπάσει» μια ομάδα το συμβόλαιο της μόνο εύκολο δεν είναι, αφού για να γίνει αυτό θα πρέπει να καταβληθεί ένα πολύ μεγάλο πόσο από τον μέτοχο που θα αποχωρήσει στους υπόλοιπους. Όπως αποκαλύπτεται, η ρήτρα που θα πρέπει να πληρωθεί από την οποιαδήποτε ομάδα φύγει θα είναι 1 εκατ. ευρώ στις υπόλοιπες 12 ομάδες – μετόχους επί των ετών που απομένουν για την ολοκλήρωση του συμβολαίου τους.

Για παράδειγμα αν κάποιος σύλλογος έχει δύο χρόνια συμβόλαιο με την Euroleague θα καταβάλλει 2 εκατ. ευρώ σε κάθε ομάδα από τις 12 που είναι μέτοχοι για να φύγει. Φυσικά, τα χρήματα είναι πάρα πολλά, ειδικά για αυτούς που έχουν πολυετή συμβόλαια.

Οι ομάδες που είναι και μέτοχοι της Euroleague είναι οι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Αναντολού Εφές, Μπασκόνια, Μπαρτσελόνα, Φενέρμπαχτσε, Αρμάνι Μιλάνο, Ρεάλ Μαδρίτης, Βιλερμπάν, Μπάγερν Μονάχου, Ζάλγκιρις Κάουνας, Μακάμπι Τελ Αβίβ και ΤΣΣΚΑ Μόσχας, παρά το γεγονός ότι δεν αγωνίζεται.