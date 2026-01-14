Για το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, την επιστροφή του στους Πράσινους, αλλά και την απαιτητική συνέχεια, μίλησε ο Παύλος Παντελίδης.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Είναι μοναδικό συναίσθημα να κάνεις ντεμπούτο με αυτή τη φανέλα, περιμένουμε κι άλλο κόσμο στο γήπεδο, αλλά για ντεμπούτο ήταν τρομερή ατμόσφαιρα. Πήγα να συγκινηθώ λίγο από την θερμή υποδοχή που είχα, ελπίζω να ζήσω στιγμές με γεμάτο το γήπεδο στην καριέρα μας.

Δείξαμε ότι θέλαμε περισσότερο την πρόκριση από τον αντίπαλο, ήμασταν συγκεντρωμένοι από την αρχή στον στόχο, να πάρουμε την πρόκριση χωρίς τα πέναλτι, ήμασταν κυρίαρχoi πέρα από 2-3 καλές στιγμές που είχε ο αντίπαλος, ήμασταν η καλύτερη ομάδα και αξίζαμε να προκριθούμε στον επόμενο γύρο.

Παίξαμε με ταχύτητα, είναι ένα από τα στοιχεία που κι εγώ και ο Ανδρέας (Τετέι) φέραμε, όλη η ομάδα ήταν τρομερή σήμερα και το θέλαμε να περάσουμε στο επόμενο γύρο και το δείξαμε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Με τον Ανδρέα (Τετέι) αρχίσαμε μαζί, συνεχίζουμε μαζί, έτσι είναι οι φιλίες, φαίνεται η φιλία που έχουμε, ήμασταν φίλοι και εντός και εκτός γηπέδου και στο γήπεδο ξέρει ο ένας τι κίνηση θα κάνει ο άλλος. Θα έχουμε μία πολύ καλή συνεργασία.

Είναι μοναδικό συναίσθημα να φοράς τη φανέλα με το τριφύλλι. Δεν ξέρω αν μπορώ να κάνω μεγάλη διαφορά, αυτό που μπορώ να κάνω είναι να δίνω το 100%, μια ζωή αυτό κάνω οπότε θα συνεχίσω να το κάνω. Έχω πολύ μεγάλα όνειρα στο ποδόσφαιρο, ένα από αυτά ήταν να βρεθώ πάλι σε έναν μεγάλο σύλλογο στην Ελλάδα, έγινε πραγματικότητα το όνειρο μου, το ότι γύρισα στον Παναθηναϊκό είναι συγκινητική στιγμή. Θυμάμαι τον εαυτό μου πριν έξι χρόνια. Μακάρι να πετύχω πράγματα, έχει πολλά χρόνια η ομάδα να κατακτήσει τρόπαια. Την Κυριακή έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για να μπορέσουμε να συμμαζέψουμε ό,τι προλαβαίνουμε στο πρωτάθλημα…».