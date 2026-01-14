Ο Παναθηναϊκός φέρεται να εξετάζει την περίπτωση του Νόα Άλεν, σύμφωνα με δημοσίευμα του The Athletic.

Όπως αναφέρεται, οι «πράσινοι» έχουν εντάξει στη μεταγραφική τους λίστα τον 21χρονο Ελληνοαμερικανό αριστερό μπακ της Ίντερ Μαϊάμι, ο οποίος είναι διεθνής με την Εθνική Ελπίδων, χωρίς ωστόσο –τουλάχιστον μέχρι στιγμής– να έχουν προχωρήσει σε επίσημη πρόταση για την απόκτησή του.

Την ίδια ώρα, ο Άλεν φέρεται να απασχολεί και τη Γκεντ, ενώ σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ενδιαφέρον για την περίπτωσή του έχουν δείξει και ομάδες από την Ολλανδία, γεγονός που ανεβάζει τον ανταγωνισμό γύρω από τον νεαρό ακραίο αμυντικό.