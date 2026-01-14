Με άνεση και τον Μπακασέτα να πετυχαίνει χατ τρικ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-0 του Άρη στο Ολυμπιακό Στάδιο και προκρίθηκε στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου θα αντιμετωπίσει σε διπλά παιχνίδια τον ΠΑΟΚ.

Ενθουσίασαν οι Τετέι και Παντελίδης, άρεσε η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ, ντεμπούτο έκανε ο 16χρονος Νεμπής.

Η εξέλιξη του ματς

Με ένταση και καθαρό μυαλό μπήκε στο ματς ο Παναθηναϊκός, δείχνοντας από νωρίς πως είχε σκοπό να πάρει τον έλεγχο απέναντι στον Άρη.

Στο 5’, ο Ανδρέας Τετέι έστειλε το πρώτο προειδοποιητικό μήνυμα με πλασέ, ενώ πέντε λεπτά αργότερα οι «κίτρινοι» άγγιξαν το γκολ, όταν ο Μόντσου σπατάλησε διπλή ευκαιρία, αστοχώντας ακόμη και σε κενή εστία. Στο 12’, ο Παναθηναϊκός συνδύασε ταχύτητα και έμπνευση, με τον Τετέι να γυρίζει την μπάλα και τον Μπόκο να δοκιμάζει τακουνάκι, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Η υπεροχή των «πρασίνων» καρποφόρησε στο 16ο λεπτό. Ο Τάσος Μπακασέτας πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή και με δυνατό σουτ άνοιξε το σκορ, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του. Το «τριφύλλι» συνέχισε να πιέζει και στο 27’ έφτασε κοντά σε δεύτερο γκολ, όταν μετά από νέα σέντρα του Τετέι, ο Παντελίδης επιχείρησε τακουνάκι, αλλά ο Αθανασιάδης αντέδρασε σωστά.

Ο Άρης απείλησε στο 35’, όμως ο Μορόν βρήκε απέναντί του τον εξαιρετικό Λαφόν, ο οποίος με μεγάλη επέμβαση κράτησε το 1-0.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Άρη να μπαίνει πιο επιθετικά, απειλώντας μόλις στο 46’, όταν ο Παναγίδης βρέθηκε κοντά στο γκολ, όμως ο Καλάμπρια απομάκρυνε σωτήρια την τελευταία στιγμή.

Η συνέχεια, ωστόσο, άνηκε στον Παναθηναϊκό. Στο 51’ οι «πράσινοι» κέρδισαν πέναλτι, μετά την ανατροπή του Σφιντέρσκι από τον Ρόουζ. Ο Τάσος Μπακασέτας ανέλαβε την εκτέλεση στο 52’ και έγραψε το 2-0 από την άσπρη βούλα.

Στο 60’ ο Παντελίδης δοκίμασε το πόδι του με σουτ, με την μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει κόρνερ, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Παναθηναϊκός κέρδισε νέο πέναλτι, αυτή τη φορά μετά από ανατροπή του Τουμπά από τον Ρόουζ. Στο 65’, ο Μπακασέτας ήταν και πάλι εύστοχος, πετυχαίνοντας το τρίτο γκολ της ομάδας του και ολοκληρώνοντας χατ-τρικ.

Ο Άρης προσπάθησε να αντιδράσει, με τον Φαμπιάνο να επιχειρεί δυνατό σουτ στο 76’, το οποίο κατέληξε άουτ, ενώ στο 77’ ο Αθανασιάδης χρειάστηκε να επέμβει διπλά σε προσπάθειες των Σφιντέρσκι και Μπόκου. Η τελευταία μεγάλη στιγμή του αγώνα καταγράφηκε στο 91’, όταν ο Ρενάτο Σάντσες βρέθηκε σε θέση βολής, χωρίς όμως να αλλάξει το τελικό σκορ.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά, Κώτσιρας (71′ Κυριακόπουλος), Τσιριβέγια, Μπακασέτας (79′ Σάντσες), Παντελίδης (71′ Ζαρουρί), Μπόκος, Σφιντέρσκι (90′ Νεμπής), Τετέι (71′ Πάντοβιτς).

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Πέρεθ (67′ Ντουντού), Μόντσου, Ράτσιτς (66′ Γαλανόπουλος), Τεχέρο, Άλβαρο, Φαντιγκά, Παναγίδης, Μορόν, Ρόουζ (66′ Φαμπιάνο), Γένσεν (75′ Μπουσαΐντ).