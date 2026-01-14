Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη νοοτροπία που είχαν οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού στο ματς με τον Άρη, μετά την πρόκριση των «πράσινων» στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας.

«Θεωρώ ότι το σημαντικότερο για εμάς είναι να αυξήσουμε την ένταση του παιχνιδιού μας και αυτό έγινε σήμερα ξεκάθαρο για όσους αγωνίστηκαν.

Το πλάνο του παιχνιδιού δεν ήταν τόσο σημαντικό όσο η νοοτροπία και το γεγονός ότι είχαμε παίκτες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, που –όπως σας είπα– βοήθησαν στο τέλος για να πάρουμε τη νίκη», δήλωσε Μπενίτεθ και πρόσθεσε:

«Μιλάμε για ένα πρότζεκτ που θα χρειαστεί χρόνο και θέλουμε να αλλάξουμε τη νοοτροπία. Ένα ψήγμα αυτής της φιλοσοφίας είναι να βάζουμε το ένα γκολ και να κυνηγάμε το δεύτερο. Σήμερα το πετύχαμε αυτό, καθώς σκοράραμε πρώτοι και στη συνέχεια κυνηγήσαμε ακόμη περισσότερα γκολ, τα οποία και ήρθαν.»