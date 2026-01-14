Η εμφάνιση που έκανε ο Ολυμπιακός στο Βελιγράδι ήταν «υπερηχητική» καθώς η ομάδα του λιμανιού διέλυσε την Παρτίζαν με 104-66 και οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πολλούς λόγους να χαμογελούν μετά το εντυπωσιακό τους πέρασμα από την σερβική πρωτεύουσα.

Είχαμε επισημάνει πριν τον αγώνα με την Παρτίζαν, ότι οι πειραιώτες έχουν μπροστά τους μια καλή ευκαιρία για ένα σερί νικών και αν μη τι άλλο φρόντισαν να πετύχουν μια σημαντική νίκη ενόψει της συνέχειας.

Τα επόμενα δύο παιχνίδια των πρωταθλητών Ελλάδας στην Ευρωλίγκα είναι με Μακάμπι (εντός) και Εφές (εκτός) και το ζητούμενο φυσικά είναι δύο ακόμα νίκες για την ελληνική ομάδα.

Για να επιστρέψουμε όμως στον αγώνα των πειραιωτών στο Βελιγράδι, πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να τονίσουμε ότι αυτή ήταν η πέμπτη νίκη στα έξι τελευταία παιχνίδια που έχουν δώσει οι «ερυθρόλευκοι» στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση και αν προσθέσουν δύο ακόμα κόντρα σε Ισραηλινούς και Τούρκους, τότε θα μιλάμε για εφτά νίκες στα οκτώ τελευταία παιχνίδια, εκ των οποίων οι τέσσερις θα είναι συνεχόμενες.

Γι’ αυτό και έχουν μεγάλη σημασία οι δύο αγώνες με Μακάμπι και Εφές, οι οποίοι βέβαια δεν θα είναι εύκολοι αλλά προφανώς είναι στο χέρι του Ολυμπιακού να πετύχει τον στόχο του.

Κι όσο γι’ αυτά που παρουσίασαν οι «ερυθρόλευκοι» στον αγώνα απέναντι στην Παρτίζαν; Ναι, αυτό ήταν μπάσκετ βγαλμένο από την σφαίρα του ιδεατού, ήταν μπάσκετ βασισμένος στις αρχές του Μπαρτζώκα.

Κανείς δεν πρέπει βέβαια να παραβλέψει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Παρτίζαν και δεν είναι λίγα, αλλά απ’ την άλλη πλευρά θα πρέπει να επισημανθεί η εξαιρετική εικόνα που είχε ο Ολυμπιακός και ήταν ξεκάθαρο από το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, πως η ομάδα του Βελιγραδίου δεν μπορούσε ν’ ακολουθήσει τους πειραιώτες.

Κι όλα αυτά χωρίς ο Ολυμπιακός να είναι πλήρης καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο Βελιγράδι δεν έπαιξαν ο Μόντε Μόρις και ο Ταϊρίκ Τζόουνς, δύο παίκτες που θα έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ομάδα του λιμανιού.

Είναι προφανές πως ο Ολυμπιακός ρολάρει στο παιχνίδι του, παίζει με βάση το πλάνο του προπονητή του και η διαφορά σε σχέση με την εικόνα που είχαν οι «ερυθρόλευκοι» ένα μήνα πριν, είναι τεράστια.

Η απόδοση των πρωταθλητών Ελλάδος στο Βελιγράδι αποδεικνύει τις μεγάλες δυνατότητες που έχει η ομάδα του λιμανιού κι αυτό που σίγουρα θέλει ο Γιώργος Μπαρτζώκας, είναι να μείνουν οι παίκτες του μακριά από τραυματισμούς.

Ο πλήρης Ολυμπιακός μπορεί να παίξει ακόμα καλύτερο μπάσκετ στην συνέχεια της χρονιάς κι αυτό άλλωστε είναι το ζητούμενο για τους πρωταθλητές Ελλάδος. Να εξελίξουν ακόμα περισσότερο το παιχνίδι τους, ακόμα και μετά από μια τέτοια εντυπωσιακή εμφάνιση, όπως αυτή κόντρα στην Παρτίζαν στο Βελιγράδι.