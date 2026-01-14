Απόψε υπάρχει στο πρόγραμμα μια βραδιά Κυπέλλου Ελλάδος αληθινή. Υπάρχουν δύο μεγάλα ζευγάρια (Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ και ΠΑΟ – Αρης) που το καθένα από αυτά θα μπορούσε να είναι και τελικός της διοργάνωσης. Υπάρχουν επίσης δύο ματς με φαβορί (η ΑΕΚ που υποδέχεται τον ΟΦΗ τον έχει κερδίσει ήδη τρεις φορές φέτος, κι ο Λεβαδειακός είναι ανώτερος της Κηφισιάς), που σημαίνει πως αν σε αυτά υπάρχει έκπληξη θα είναι τεράστια. Ολα τα ματς είναι μονά – χωρίς ρεβάνς. Αν λήξουν ισόπαλα, θα υπάρξει διαδικασία των πέναλτι αμέσως. Κάπως έτσι το θέλω εγώ το Κύπελλο Ελλάδος: με ματς που να σε κάνουν να τα περιμένεις κι όχι διαδικαστικά παιχνίδια που γίνονται για τον τηλεοπτικό πάροχο που έχει χρυσοπληρώσει για δικαιώματα μετάδοσης. Απόψε η ατμόσφαιρα θα είναι ηλεκτρισμένη. Αλλά και πάλι δεν χρειάζονται υπερβολές: μιλάμε πάντα για το Κύπελλο Ελλάδος. Το οποίο, αν είσαι μεγάλη ομάδα, όταν το κερδίζεις πανηγυρίζεις ένα βράδυ την κατάκτησή του, κι έτσι και δεν έχεις πάρει το πρωτάθλημα συνεχίζεις να προβληματίζεσαι για το τι λάθος έκανες.

Mind games

Τα δύο μεγάλα ματς της βραδιάς έχουν ιδιαιτερότητες. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός θα έχουν προβληματάκια γκρίνιας αν αποκλειστούν. Ο ΠΑΟΚ θα έχει απολέσει νωρίς τον έναν από τους δύο τίτλους που έχει σκοπό να κατακτήσει φέτος, που γιορτάζει τα εκατό χρόνια από τη δημιουργία του. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη χάσει μία φορά φέτος από τον ΠΑΟΚ (στην Τούμπα για το πρωτάθλημα) κι ένας αποκλεισμός θα δημιουργήσει ερωτηματικά για τις δυνατότητές του απέναντι στην ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου. Ο Ρουμάνος, μετά το ματς του περασμένου Σαββάτου με τον Παναιτωλικό, μίλησε για δοκιμασία του ΠΑΟΚ στο Γ. Καραϊσκάκης, αλλά και για το με πόση χαρά περιμένει το ματς διότι θα έχει αντίπαλο τον Μεντιλίμπαρ, που όπως είπε «έχει κάνει σπουδαία δουλειά στην Ελλάδα». Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πει στους παίκτες του (και στους οπαδούς της ομάδας) ότι αυτό είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό παιχνίδι. Ο Μεντιλίμπαρ από τη μεριά του το αντιμετωπίζει περίπου ως τέτοιο. Τη Δευτέρα έδωσε το καθιερωμένο ρεπό και ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει ως βασικό τον τερματοφύλακα Μπότη, όπως έκανε στα ματς Κυπέλλου με την Ελλάς Σύρου και τον Ηρακλή. Η διαφορά στην προσέγγιση μοιάζει μεγάλη: ο Λουτσέσκου απαιτεί εγρήγορση, ο Βάσκος δεν θέλει η ομάδα του να έχει έξτρα πίεση. Αύριο θα γνωρίζουμε ποια συνταγή θα έχει αποδώσει.

Παράσημο

Η υποχρέωση των ομάδων να χρησιμοποιούν στα ματς Κυπέλλου στη βασική ενδεκάδα έναν παίκτη που να προέρχεται από τις Ακαδημίες της ομάδας και να είναι κάτω από 21 ετών δημιουργεί στον Λουτσέσκου ένα μικρό πονοκέφαλο – ο Μεντιλίμπαρ έχοντας τον Μουζακίτη δεν έχει πρόβλημα. Ο Ρουμάνος πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στον σέντερ φορ Μύθου και στον τερματοφύλακα Μοναστηρλή. Ο Μύθου έχει πετύχει γκολ πρόσφατα στον ΠΑΟ και είναι πιο έτοιμος από τον Μοναστηρλή, που όμως έσωσε τον ΠΑΟΚ από αποκλεισμό στο ματς με τον Ατρόμητο και έχει κι αυτός το παράσημό του.

Λογικά θα παίξει ο Μύθου, αλλά δεν αποκλείεται να δούμε βασικό τον νεαρό τερματοφύλακα, αφού ο Λουτσέσκου πιστεύει ότι η δύναμη του ΠΑΟΚ είναι η επιθετική του τετράδα (Τάισον, Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Γιακουμάκης) και δεν θέλει να την πειράξει.

Μικρός

Η υποχρέωση να ξεκινήσει στην ενδεκάδα ένας μικρός είναι και κάτι που ταλαιπωρεί τον Μπενίτεθ και τον Χιμένεθ, που έχουν το δικό τους ραντεβού στο ΟΑΚΑ. Ο Χιμένεθ έχει τον νεαρό μέσο Παναγίδη και τον χρησιμοποιεί πάντα. Ο Μπενίτεθ δεν ήταν πολύ ευχαριστημένος από τους μικρούς που βρήκε στον ΠΑΟ και ζήτησε να αποκτηθεί ένας που να έχει δικαίωμα να αγωνίζεται στα ματς του Κυπέλλου. Ετσι ο ΠΑΟ απέκτησε τον Κοντούρη από τον Παναιτωλικό, βασικό στην Εθνική Ελπίδων και ποδοσφαιριστή που πληροί την ηλικιακή προϋπόθεση. Αλλά ο νεαρός δύσκολα θα ξεκινήσει κι όλα δείχνουν ότι ο μικρός της αρχικής ενδεκάδας θα είναι ο 18χρονος Γιάννης Μπόκος που χρησιμοποιήθηκε για λίγο και στο ματς του Παναθηναϊκού με τον Πανσερραϊκό. Το πράγμα είναι λίγο παράξενο: ο Κοντούρης αποκτήθηκε για να παίζει στοΚύπελλο, υποτίθεται με τις ευλογίες του Μπενίτεθ. Το οποίο με βάζει λίγο σε σκέψεις κι αν όλες αυτές οι μεταγραφές που κάνει ο ΠΑΟ γίνονται με τις ευλογίες του ισπανού κόουτς.

Πιο ενεργό

Για να είμαι ειλικρινής, περίμενα ότι σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο θα βλέπαμε τον Μπενίτεθ πιο ενεργό. Περίμενα ότι ο Ισπανός θα έκανε ο ίδιος τις μεταγραφές του ΠΑΟ φέρνοντας παίκτες της απόλυτα δικής του επιλογής: μιλάμε για κάποιον που έχει δουλέψει σε μεγάλα πρωταθλήματα, αλλά όχι αποκλειστικά σε ομάδες με μεγάλα μπάτζετ. Η τελευταία του δουλειά σε ομάδα πριν έρθει στον ΠΑΟ ήταν στη Θέλτα – σε μια ομάδα που σαφώς δεν συγκαταλέγεται στις πλουσιότερες της Ευρώπης. Θέλω να πω ότι πίστευα πως ο ΠΑΟ θα του ζητούσε να διαλέξει και να φέρει παίκτες κι όχι απλά να εγκρίνει ποιους θέλει από λίστες άλλων.

Ο ΠΑΟ έχει αποκτήσει τον Τεττέη, τον Παντελίδη, τον Κοντούρη και χθες αγόρασε και τον Αργεντίνο Σαντίνο Αντίνο για τον οποίο το καλοκαίρι ενδιαφέρθηκε ο Ολυμπιακός. Ολοι αυτοί θα μπορούσαν να αποκτηθούν από τον ΠΑΟ ακόμα κι αν δεν υπήρχε ο Μπενίτεθ. Βέβαια το βασικό είναι να αξιοποιηθούν από τον προπονητή. Αν αποδώσουν αυτά που ο κόσμος περιμένει, κανείς δεν θα συζητά το πώς αποκτήθηκαν. Αν δεν αποδώσουν όμως, η συζήτηση για το ποιος τελικά τους έφερε θα προκαλέσει στον τεχνικό διευθυντή Κορώνα και στον ειδικό σύμβουλο Στέφανο Κοτσόλη τα προβλήματα που είχε η ηρωική μορφή που λέγεται Γιάννης Παπαδημητρίου και που όσο υπήρχε στον ΠΑΟ έφταιγε για τα πάντα. Ακόμα και για μεταγραφές που μάθαινε την ολοκλήρωσή τους από τις εφημερίδες.

Ενδιαφέροντα

Ξεχάστηκα όμως. Οφείλω να πω ότι βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα και τα άλλα δύο ματς μολονότι η ΑΕΚ είναι μεγάλο φαβορί απέναντι στον ΟΦΗ και ο Λεβαδειακός έχει τον αέρα του προγνωστικού απέναντι στην Κηφισιά. Η ΑΕΚ θα ψάξει την τέταρτη νίκη σε τέσσερα ματς με τον ΟΦΗ μέσα στη σεζόν: το 4/4 είναι πιθανό αλλά και κομμάτι σπάνιο. Και η Κηφισιά στον προηγούμενο γύρο απέκλεισε τον Βόλο κερδίζοντάς τον εκτός έδρας. Χωρίς τους Τεττέη και Παντελίδη ο Λέτο πρέπει να παίρνει νίκες από την άμυνα. Στο Κύπελλο η τακτική αυτή βολεύει.