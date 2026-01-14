Η φάση των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανοίγει την Τετάρτη (14/1), με τις οκτώ ομάδες που συνεχίζουν στη διοργάνωση να μπαίνουν στη μάχη για την πρόκριση στα ημιτελικά μέσα από τέσσερις νοκ-άουτ αναμετρήσεις.

Το παιχνίδι που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον διεξάγεται στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης”, εκεί όπου ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ σε μια αναμέτρηση που δεν αφήνει περιθώρια για λάθη. Οι δύο ομάδες έχουν 90 λεπτά για να κρίνουν την πρόκριση, ενώ σε περίπτωση ισοπαλίας το ματς οδηγείται απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι.

Δείτε την αναμέτρηση εδώ