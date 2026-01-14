Σε ένα ξεχωριστό event προώθησης του Australian Open στη Μελβούρνη, μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου τένις συμμετείχαν σε ένα πρωτότυπο τουρνουά ενός πόντου, γνωστό ως 1 Point Slam. Ανάμεσά τους βρέθηκε και η Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια τέθηκε αντιμέτωπη με τον Κάρλος Αλκαράθ σε ένα σύντομο αλλά άκρως διασκεδαστικό παιχνίδι, καταφέρνοντας να επικρατήσει του Ισπανού σούπερ σταρ. Μετά τον πόντο που έκρινε τη «μονομαχία», οι δύο τενίστες αγκαλιάστηκαν χαμογελαστοί, δίνοντας το στίγμα του χαλαρού και γιορτινού χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Στο event συμμετείχαν επίσης κορυφαίοι αθλητές όπως ο Γιανίκ Σίνερ και η Ίγκα Σβιάτεκ, αλλά και ερασιτέχνες παίκτες και διασημότητες, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο μείγμα πριν από την επίσημη έναρξη του Australian Open.

Το πιο απρόσμενο φινάλε ήρθε στον τελικό του τουρνουά, όπου μεγάλος νικητής αναδείχθηκε ένας ερασιτέχνης από την Αυστραλία. Ο Τζόρνταν Σμιθ επικράτησε της Τζοάνα Γκάρλντα από την Κινεζική Ταϊπέι (Νο117 στην παγκόσμια κατάταξη) και κατέκτησε το χρηματικό έπαθλο του ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

Στις δηλώσεις του, δεν έκρυψε τη χαρά του, αποκαλύπτοντας πως σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για να αγοράσει σπίτι, προκαλώντας έκπληξη και χειροκρότημα από τους κορυφαίους τενίστες που παρακολούθησαν την αναμέτρηση.