Έτοιμος να ολοκληρώσει δύο σημαντικές προσθήκες στο ρόστερ του είναι ο Ατρόμητος. Η ομάδα του Περιστερίου έχει ήδη έρθει σε συμφωνία με τον Στίβεν Τσούμπερ και αναμένει την άφιξή του στην Ελλάδα για τις τελικές υπογραφές, ωστόσο δεν σταματά εκεί.

Οι «κυανόλευκοι» έχουν δώσει τα χέρια και με τον Γεράσιμο Μήτογλου, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΚ. Ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός έχει συμφωνήσει να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας ενάμιση έτους και, εφόσον δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο, θα ενταχθεί άμεσα στο ρόστερ του Ατρόμητου.

Ο Μήτογλου αποχωρεί από την Ένωση έχοντας καταγράψει 77 συμμετοχές και πέντε γκολ, ενώ νωρίτερα είχε αγωνιστεί στον Βόλο, με τον οποίο μέτρησε 33 εμφανίσεις και τρία τέρματα. Το προηγούμενο διάστημα βρέθηκε κοντά σε μεταγραφή στη Σαμπντόρια, όμως οι επαφές με τον ιταλικό σύλλογο δεν οδήγησαν σε συμφωνία.