Το NBA Europe παύει σταδιακά να είναι θεωρία και μετατρέπεται σε απειλή – ή ευκαιρία – για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής AS, η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ένα βήμα πριν από το να απαντήσει θετικά στο κάλεσμα του NBA, γεγονός που θα σημάνει την αποχώρησή της από την Euroleague.

Όπως τονίζεται, καμία συμφωνία δεν έχει ακόμη υπογραφεί, ωστόσο οι συζητήσεις ανάμεσα στους ανθρώπους της «Βασίλισσας» και τους εκπροσώπους του NBA βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Η Ρεάλ εμφανίζεται αποφασισμένη να εξετάσει σοβαρά την επόμενη ημέρα της, σε ένα νέο μπασκετικό οικοσύστημα που αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του το 2027.

Ο Άνταμ Σίλβερ και οι επιτελείς του NBA έχουν εντείνει τις επαφές τους το τελευταίο διάστημα, εκμεταλλευόμενοι και τη διεξαγωγή αγώνων κανονικής περιόδου στην Ευρώπη, ώστε να οριστικοποιήσουν το πλάνο και να «κλειδώσουν» στρατηγικούς εταίρους και επενδυτές. Στόχος είναι η δημιουργία μιας νέας λίγκας με ισχυρά brands και εμπορική δυναμική.

Σε αντίθεση με τη Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα φαίνεται πως θα παραμείνει στη Euroleague, καθώς βρίσκεται κοντά στην υπογραφή νέου δεκαετούς συμβολαίου. Αυτό, ωστόσο, δεν φαίνεται να επηρεάζει τη στρατηγική του NBA, που θεωρεί τη Ρεάλ Μαδρίτης βασικό πυλώνα του νέου εγχειρήματος και σημείο αναφοράς για τη μελλοντική λίγκα.

