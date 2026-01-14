Το «στραβό» αποτέλεσμα κάποια στιγμή θα ερχόταν. Νομοτελειακά. Ήρθε τη χειρότερη στιγμή, στο χειρότερο σημείο, μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια, από μία ομάδα την οποία η ΑΕΚ την είχε κερδίσει ήδη τρεις φορές, φέτος, αλλά δεν φρόντισε να «διαβάσει» τα μηνύματα από το τελευταίο ματς πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος. Αυτό παθαίνεις όταν μένεις μόνο στα «πανηγύρια» και στις νίκες και όχι στην ουσία. Το ζητούμενο ήταν, είναι και πάντα θα είναι τι κάνεις για να το προλάβεις το «κακό» και πως αντιδράς σε αυτή την περίπτωση.

Εγώ σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να ακολουθήσω τα προ διετίας, ή τα περσινά ξεφτιλίκια, όταν κάποιοι μετά τον αποκλεισμό από τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» στα πέναλτι, ή μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο ζητούσαν να πέσουν «κεφάλια» και σήμερα κάνουν με μεγάλη επιτυχία τα «παγώνια» και τη «στρουθοκάμηλο». Αυτό είναι αποκλειστικό προνόμιο άλλων και μπορείτε να απευθυνθείτε εκεί για να ζητήσετε «εξηγήσεις». Δεν χρειάζεται να σας τους θυμίσω εγώ, τους ξέρετε.

Η ΑΕΚ για δεύτερο σερί παιχνίδι δεν ήταν καλή. Αυτό είναι ανησυχητικό φαινόμενο γιατί υπήρχε μία διακοπή που θεωρητικά θα έδινε τη δυνατότητα στους παίκτες να ξεκουραστούν και να γεμίσουν «μπαταρίες». Αντί όμως να δούμε παίκτες που θα επέστρεφαν «διψασμένοι» να συνεχίσουν αυτό που είχαν αφήσει, βλέπουμε παίκτες εκτός τόπου και χρόνου λες και η δουλειά έγινε.

Μετά το τέλος του ματς και στη Συνέντευξη Τύπου ο Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε: «Βλέπω έλλειψη συγκέντρωσης και αποφασιστικότητας, υπήρχε διάχυτη ευφορία σε όλους». Είπε επίσης και αυτό: «Δεν ήμασταν έτοιμοι για ένα νοκ άουτ παιχνίδι. Παρότι η στατιστική ήταν με το μέρος μας, είχαμε παντελή έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης και χαμένες ευκαιρίες» και για να μην το ξεχάσω στο flash interview είπε αυτό: «Χάσαμε έναν από τους βασικούς στόχους. Δεν γυρίσαμε από τις διακοπές, δεν είχαμε ρυθμό, είμαστε μία διαφορετική ομάδα».

Το κρίσιμο ερώτημα σε αυτή την περίπτωση είναι το «γιατί;».

Γιατί η ΑΕΚ εμφανίστηκε στα δύο πρώτα ματς του 2026 τόσο ανέτοιμη;

Γιατί εμφανίζονται οι παίκτες της να είναι ακόμα σε διακοπές;

Γιατί υπήρχε αυτή η ευφορία και ποιος την προκάλεσε μέσα στην ομάδα;

Γιατί δεν φρόντισε η ομάδα να σταματήσει αυτό το «πανηγυράκι» εγκαίρως;

Γιατί δεν ήταν έτοιμοι για ένα νοκ άουτ ματς;

Όλα αυτά τα είδε και ο πιο αδαής με την εικόνα της ΑΕΚ μέσα στο γήπεδο σε δύο 90λεπτά. Η ΑΕΚ αν ήταν… τυχερή ή οι παίκτες της πιο προσεκτικοί, θα μπορούσε να είχε προκριθεί σήμερα. Και επειδή εγώ δεν είμαι του «δοκάρι και μέσα όλοι θεοί» και «δοκάρι και έξω όλοι άχρηστοι», προσπαθώ να «διαβάσω» τα λόγια του Νίκολιτς για να αντιληφθώ το γιατί συνέβησαν όλα αυτά.

Ο Νίκολιτς είχε θέσει πολύ ψηλά τον «πήχη» για το θέμα του Κυπέλλου. Ήξερε ότι είναι ένας εφικτός στόχος για να πανηγυρίσει στο τέλος της σεζόν και να πάρει το εισιτήριο ακόμα και για απευθείας είσοδο στη League Phase του Europa League.

Ο δρόμος ήταν στρωμένος με… ροδοπέταλα. Δεν είχε η ΑΕΚ να αντιμετωπίσει ούτε τον Ολυμπιακό, ούτε τον ΠΑΟΚ, ούτε τον Παναθηναϊκό, ούτε τον Άρη εκτός έδρας. Με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια έπαιζε. Απέτυχε όμως και αυτό είναι ένα γεγονός που δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας.

Και κάτι ακόμα σε ό,τι αφορά το rotation. Δεν γίνεται ο ΟΦΗ να κάνει κλειστό rotation σε τέσσερα ματς μέσα σε 11 μέρες μέσα στο 2026 και η ΑΕΚ με τους παίκτες της να προέρχονται από μία διακοπή 21 ημερών και δύο μόλις ματς μέσα σε ένα τέσσερις μέρες, χωρίς ρυθμό αγώνων στα πόδια της να γίνονται εφτά αλλαγές για να μπαίνουν στην ενδεκάδα παίκτες που επίσης δεν έχουν ρυθμό.

Δυστυχώς ό,τι έγινε έγινε. Η ήττα, πρώτη ήττα στην ιστορία του νέου γηπέδου από ομάδα εκτός του Big4 και ο αποκλεισμός «πονάει» πολύ. Όμως σε αυτές τις περιπτώσεις το πιο σημαντικό είναι να βγάλεις αντίδραση άμεσα.

Ακολουθεί ένα πολύ σημαντικό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ένα πολύ κρίσιμο ματς για το πρωτάθλημα, όπου η ΑΕΚ θέλει πάση θυσία τη νίκη, προκειμένου να μη χάσει επιπλέον έδαφος στην κούρσα του τίτλου. Η ΑΕΚ πρέπει να βγάλει αντίδραση. Το είπε και ο Μάρκο Νίκολιτς: «Τώρα έχουμε την ευκαιρία σε ένα μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και αυτό είναι καλό γιατί ένα τέτοιο μεγάλο ματς μπορεί να σου δώσει την ευκαιρία να δημιουργήσεις το μομέντουμ. Οι μεγάλες ομάδες τρέφονται από τέτοια ματς όταν καταφέρουν να αντιδράσουν, δείχνοντας αποφασιστικότητα. Έχουμε πλέον δύο διοργανώσεις που είμαστε ζωντανοί και θα κάνουμε τα πάντα αρχής γενομένης από την Κυριακή».