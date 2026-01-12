Η Μπέτις έχει μπει σε διαδικασία αναδιάρθρωσης του ρόστερ της, με βασικό στόχο την εξοικονόμηση πόρων ενόψει της μεταγραφικής περιόδου, και σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της Marca, ένα από τα ονόματα που βρίσκονται υπό αξιολόγηση είναι εκείνο του Σεντρίκ Μπακαμπού.

Ο Κονγκολέζος φορ αποτέλεσε κομβικό γρανάζι στην περσινή ευρωπαϊκή πορεία των Ανδαλουσιάνων μέχρι τον τελικό του Conference League, όμως η φετινή σεζόν δεν κύλησε ανάλογα. Η παραγωγικότητά του έχει πέσει αισθητά, με απολογισμό μόλις δύο γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, γεγονός που σε συνδυασμό με το συμβόλαιό του, οδηγεί τη διοίκηση σε σκέψεις για την «επόμενη μέρα».

🟢🇨🇩 Oviedo y Alavés se interesan por Bakambu. El #Betis necesita salidas para poder hacer incorporaciones. Se agilizará en las últimas fechas de mercado ℹ️ @AFDLP pic.twitter.com/1zJTqYGpZH — templo.verdiblnco (@temploverdblnco) January 12, 2026

Όπως αναφέρει το ισπανικό μέσο, ο 34χρονος επιθετικός έχει συμπεριληφθεί στη λίστα των παικτών προς παραχώρηση που έχει καταρτίσει ο αθλητικός διευθυντής της Μπέτις, Μάνου Φαχάρδο, προκειμένου ο σύλλογος να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία στις κινήσεις του στο παζάρι.

Το ενδιαφέρον για τον άλλοτε φορ του Ολυμπιακού δεν περιορίζεται εκτός συνόρων, καθώς πέρα από ομάδες της Serie A, δύο σύλλογοι της La Liga –η Οβιέδο και η Αλαβές– φέρονται να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και να εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του.