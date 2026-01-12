Η Ρεάλ αποφάσισε να λήξει τη συνεργασία της με τον Βάσκο τεχνικό, μετά την καθοδική πορεία των «μερένγκες» τους τελευταίους δύο μήνες και την απώλεια του πρώτου τίτλου της χρονιάς, το ισπανικό Super Cup από την Μπαρτσελόνα.

Η απόφαση προκάλεσε έκπληξη όχι μόνο στους φιλάθλους, αλλά και στους ίδιους τους παίκτες. Σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, οι ποδοσφαιριστές της Ρεάλ δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων και έμαθαν για την αποχώρηση του Αλόνσο μέσα από την επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου, γεγονός που προσέθεσε ένταση στην ήδη δύσκολη κατάσταση της ομάδας.