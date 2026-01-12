Η θητεία του Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν γεμάτη δυσκολίες. Από την πρώτη στιγμή, ο Βάσκος τεχνικός βρέθηκε αντιμέτωπος με προβλήματα στα αποδυτήρια, καθώς δεν κατάφερε ποτέ να κερδίσει τον πλήρη σεβασμό των ποδοσφαιριστών του.

Σύμφωνα με το El Chiringuito, οι τριβές ξεκίνησαν από το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, με ορισμένα «βαριά ονόματα» των Μερένγκες να αμφισβητούν τις τακτικές ιδέες του προπονητή. Η κατάσταση κλιμακώθηκε με πλήρη ανυπακοή: παίκτες που περπατούσαν αντί να τρέχουν στις προπονήσεις, καθυστερούσαν να φτάσουν ή φεύγανε νωρίς, ενώ ο Αλόνσο και οι συνεργάτες του συχνά έπρεπε να «παρακαλούν» τους παίκτες να ακολουθήσουν ασκήσεις τακτικής ή να δουλέψουν παραπάνω στο γυμναστήριο.

Η πλήρης έλλειψη σεβασμού και η αδιαφορία απέναντι στις ιδέες του τον έπεισαν ότι δεν υπήρχε επιστροφή. Ο Τσάμπι Αλόνσο συμφώνησε τελικά με την πρόταση της διοίκησης για κοινή λύση της συνεργασίας, κλείνοντας ένα κεφάλαιο γεμάτο εντάσεις στα αποδυτήρια της «Βασίλισσας».