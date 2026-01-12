Την περασμένη Παρασκευή, η EuroLeague Basketball απέστειλε επίσημη επιστολή στο NBA, υπογεγραμμένη από τις ομάδες-μετόχους της λίγκας, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για κινήσεις του αμερικανικού πρωταθλήματος.

Συγκεκριμένα, η EuroLeague προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε συζήτηση με συλλόγους που έχουν επεκτείνει τις EuroLeague Licenses και δεσμεύονται για συμμετοχή στο πρωτάθλημά της, συνιστά αθέμιτο ανταγωνισμό. Η ενέργεια του NBA να έρθει σε επαφή με αυτές τις ομάδες θεωρήθηκε παραβίαση των συμφωνιών και η EuroLeague τόνισε ότι διατηρεί το δικαίωμα να κινηθεί νομικά, εάν συνεχιστούν τέτοιες συνομιλίες.

Με την επιστολή αυτή, η EuroLeague στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα για την προστασία της διοργάνωσης και των συμβολαίων της απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί επιζήμιες για το ευρωπαϊκό μπάσκετ.