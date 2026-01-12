Η Άστον Βίλα φαίνεται να είναι η επικρατέστερη επιλογή για τον Κόνορ Γκάλαχερ, με τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό να αναφέρουν ότι οι «χωριάτες» βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Φαμπρίσιο Ρομάνο, οι δύο ομάδες έχουν συμφωνήσει σε δανεισμό του 25χρονου μέσου, με υποχρεωτική οψιόν αγοράς στο τέλος της σεζόν.

Ο παίκτης είχε ήδη δείξει θετική διάθεση να συνεχίσει στην Άστον Βίλα, όμως η Τότεναμ φαίνεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να μπει στη μεταγραφή, μετά τον τραυματισμό του Ροντρίγκο Μπετανκούρ, ζητώντας πληροφορίες από τους «ροχιμπλάνκος» για τους όρους της συμφωνίας.

Από το 2024 στην Ατλέτικο Μαδρίτης, ο Γκάλαχερ μετρά φέτος 27 συμμετοχές, 3 γκολ και μία ασίστ, αποτελώντας έναν από τους βασικούς μεσοεπιθετικούς της ομάδας.