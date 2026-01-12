Στην Πολωνία επέστρεψε ο Μπαρτλομέι Ντραγκόφσκι, καθώς ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη μεταγραφή του διεθνούς τερματοφύλακα στη Βίτζεβ Λοτζ.

Ο Ντραγκόφσκι υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029, οι Πράσινοι θα λάβουν περίπου 1 εκ. ευρώ από την πώληση του, ενώ ο έμπειρος πορτιέρε δήλωσε: «Ήρθα στη Βίτζεβ Λοτζ γιατί βλέπω ότι πρόκειται για έναν σύλλογο με μεγάλες φιλοδοξίες.

Είναι ένα σπουδαίο κλαμπ, το γήπεδο είναι γεμάτο σε κάθε παιχνίδι και είναι πραγματική απόλαυση να αγωνίζεσαι εδώ. Δεν κατάφερα να κατακτήσω το πολωνικό πρωτάθλημα με τη Γιαγκελόνια και θα ήθελα πάρα πολύ να έχω έναν τέτοιο τίτλο στην καριέρα μου. Θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να σηκώσω το τρόπαιο με τη Βίτζεβ το συντομότερο δυνατό».