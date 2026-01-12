Η ιταλική Ομοσπονδία ανακοίνωσε την αποβολή της Τράπανι από τη συνέχεια του ιταλικού πρωταθλήματος, βάζοντας οριστικό φρένο στη φετινή της παρουσία στις εγχώριες διοργανώσεις.

Ο σύλλογος βρισκόταν εδώ και καιρό σε καθεστώς έντονης διοικητικής και οικονομικής αστάθειας, με τα προβλήματα να συσσωρεύονται και να οδηγούν τελικά στη βαριά αυτή κύρωση. Υπενθυμίζεται ότι η Τράπανι είχε ήδη τεθεί εκτός Basketball Champions League, γεγονός που προμήνυε τις εξελίξεις.

Η απόφαση της Ομοσπονδίας ήρθε ως αποτέλεσμα της συνολικής εικόνας που παρουσίαζε ο σύλλογος, επιβεβαιώνοντας πως η κατάσταση είχε φτάσει σε οριακό σημείο, χωρίς περιθώρια αναστροφής εντός της σεζόν.

