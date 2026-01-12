Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε επίσημα τη λύση της συνεργασίας της με τον Τσάμπι Αλόνσο, με τον Ισπανό προπονητή να αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο των «μπλάνκος».

Λίγες ώρες μετά τον χαμένο τελικό του Super Cup και μέσα σε κλίμα έντονου προβληματισμού για την εικόνα της ομάδας, η διοίκηση της «Βασίλισσας» προχώρησε στην απόφαση να αλλάξει σελίδα, τερματίζοντας τη θητεία του 44χρονου τεχνικού.

Παρά το γεγονός ότι τις προηγούμενες ημέρες υπήρχε δημόσια στήριξη προς το πρόσωπό του, τα τελευταία αποτελέσματα και η αγωνιστική αστάθεια φαίνεται πως επιτάχυναν τις εξελίξεις, οδηγώντας σε μια αιφνιδιαστική αλλά καθοριστική απόφαση.

Η Ρεάλ αναμένεται να κινηθεί άμεσα για τον διάδοχο του Αλόνσο, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται κρίσιμες για την επόμενη μέρα στον πάγκο της ομάδας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Αναλυτικά η ανακοίνωση των «μερένγκες»:

“Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ του συλλόγου και του Τσάμπι Αλόνσο, αποφασίστηκε να τερματιστεί η θητεία του ως προπονητή της πρώτης ομάδας.

Ο Τσάμπι Αλόνσο θα έχει πάντα την αγάπη και τον θαυμασμό όλων των Μαδριλένων, καθώς είναι ένας θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης και εκπροσώπησε -πάντα- τις αξίες του συλλόγου μας. Η Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι πάντα το σπίτι του.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Τσάμπι Αλόνσο και όλο το προπονητικό του επιτελείο για τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωσή τους καθ’ όλη αυτή την περίοδο και να τους ευχηθούμε καλή τύχη σε αυτή τη νέα φάση της ζωής τους”.