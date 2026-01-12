Αν αναζητάτε μια ευκαιρία να εργαστείτε στη Βαρκελώνη σε ένα δυναμικό περιβάλλον ψηφιακού μάρκετινγκ, μια νέα θέση για ελληνόφωνους επαγγελματίες ανοίγει τον δρόμο προς μια διεθνή καριέρα. Η θέση αφορά ρόλο υβριδικής εργασίας και προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής σε ένα σημαντικό έργο που επικεντρώνεται στη διαχείριση και ανάπτυξη διαφημιστικών καμπανιών Google Ads.

Ο ρόλος και οι ευθύνες

Ως «Στέλεχος Πωλήσεων Google Ads Sales Executive», ο εργαζόμενος θα συνεργάζεται με ελληνικές επιχειρήσεις και διαφημιστικά πρακτορεία, σχεδιάζοντας εξατομικευμένες στρατηγικές ψηφιακής διαφήμισης. Στόχος είναι η ενίσχυση της παρουσίας των πελατών σε αγορές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής.

Η θέση απαιτεί ενεργή συμμετοχή στην ανάπτυξη της πελατειακής βάσης, προώθηση καινοτόμων λύσεων και δημιουργία θετικών εμπειριών πελατών μέσα σε ένα περιβάλλον με ξεκάθαρους στόχους και υψηλές επιδόσεις.

Κύριες αρμοδιότητες

Διατήρηση και ενίσχυση σχέσεων με πελάτες και συνεργάτες, μέσω προσαρμοσμένων στρατηγικών που αυξάνουν την απόδοση.

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη βελτιστοποίηση του ROI στις καμπάνιες διαφήμισης.

Επίτευξη στόχων πωλήσεων και διασφάλιση υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών.

Επικοινωνία με πελάτες μέσω τηλεφώνου, βιντεοκλήσεων και email.

Απαραίτητα προσόντα

Πτυχίο BA/BS ή αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία.

Άριστη γνώση Ελληνικών (επίπεδο C2) και πολύ καλή γνώση Αγγλικών.

1-2 χρόνια εμπειρίας σε πωλήσεις ή online διαφήμιση.

Καλή γνώση προϊόντων Google όπως Ads, AdSense ή YouTube.

Ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και ανάλυσης δεδομένων.

Προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα και προσανατολισμός στους στόχους.

Πάθος για το μάρκετινγκ, την τεχνολογία και τη συνεχή εξέλιξη.

Επιθυμητές δεξιότητες

Συστηματική βελτίωση οργανωτικών διαδικασιών για αύξηση αποδοτικότητας.

Συνεργασία και ανταλλαγή ιδεών για επίτευξη κοινών στόχων.

Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων και συναισθηματικής νοημοσύνης.

Ανοιχτό μυαλό και αποδοχή διαφορετικών προοπτικών.

Κριτική σκέψη και λήψη αποφάσεων βασισμένων σε δεδομένα.

Προσανατολισμός σε λύσεις και καινοτομία στην αντιμετώπιση προκλήσεων.

Επιχειρηματική νοοτροπία με δημιουργικότητα και προληπτική στάση.

Παροχές και προνόμια

Πλήρης απασχόληση (39 ώρες/εβδομάδα) με υβριδικό μοντέλο στη Βαρκελώνη. Ετήσιος μεικτός μισθός 21.013 €, με δυνατότητα μπόνους έως 2.522 €.

Ετήσιος μεικτός μισθός 21.013 €, με δυνατότητα μπόνους έως 2.522 €. Πρόγραμμα συστάσεων έως 2.000 € ανάλογα με τη γλώσσα και το έργο.

έως 2.000 € ανάλογα με τη γλώσσα και το έργο. Πακέτο μετεγκατάστασης που περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή σε ατομικό στούντιο.

Ιδιωτική ασφάλιση υγείας και συνεχή επαγγελματική κατάρτιση.

Ευκαιρίες εξέλιξης, καθοδήγηση από προπονητές και συμμετοχή σε διαγωνισμούς και ομαδικές δραστηριότητες.

Σύγχρονα γραφεία στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου της Βαρκελώνης, με θέα στη θάλασσα.

Περισσότερες πληροφορίες και δυνατότητα υποβολής αίτησης είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ.