Αν αναζητάτε μια ευκαιρία να εργαστείτε στη Βαρκελώνη σε ένα δυναμικό περιβάλλον ψηφιακού μάρκετινγκ, μια νέα θέση για ελληνόφωνους επαγγελματίες ανοίγει τον δρόμο προς μια διεθνή καριέρα. Η θέση αφορά ρόλο υβριδικής εργασίας και προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής σε ένα σημαντικό έργο που επικεντρώνεται στη διαχείριση και ανάπτυξη διαφημιστικών καμπανιών Google Ads.
Ο ρόλος και οι ευθύνες
Ως «Στέλεχος Πωλήσεων Google Ads Sales Executive», ο εργαζόμενος θα συνεργάζεται με ελληνικές επιχειρήσεις και διαφημιστικά πρακτορεία, σχεδιάζοντας εξατομικευμένες στρατηγικές ψηφιακής διαφήμισης. Στόχος είναι η ενίσχυση της παρουσίας των πελατών σε αγορές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής.
Η θέση απαιτεί ενεργή συμμετοχή στην ανάπτυξη της πελατειακής βάσης, προώθηση καινοτόμων λύσεων και δημιουργία θετικών εμπειριών πελατών μέσα σε ένα περιβάλλον με ξεκάθαρους στόχους και υψηλές επιδόσεις.
Κύριες αρμοδιότητες
- Διατήρηση και ενίσχυση σχέσεων με πελάτες και συνεργάτες, μέσω προσαρμοσμένων στρατηγικών που αυξάνουν την απόδοση.
- Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη βελτιστοποίηση του ROI στις καμπάνιες διαφήμισης.
- Επίτευξη στόχων πωλήσεων και διασφάλιση υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών.
- Επικοινωνία με πελάτες μέσω τηλεφώνου, βιντεοκλήσεων και email.
Απαραίτητα προσόντα
- Πτυχίο BA/BS ή αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία.
- Άριστη γνώση Ελληνικών (επίπεδο C2) και πολύ καλή γνώση Αγγλικών.
- 1-2 χρόνια εμπειρίας σε πωλήσεις ή online διαφήμιση.
- Καλή γνώση προϊόντων Google όπως Ads, AdSense ή YouTube.
- Ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και ανάλυσης δεδομένων.
- Προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα και προσανατολισμός στους στόχους.
- Πάθος για το μάρκετινγκ, την τεχνολογία και τη συνεχή εξέλιξη.
Επιθυμητές δεξιότητες
- Συστηματική βελτίωση οργανωτικών διαδικασιών για αύξηση αποδοτικότητας.
- Συνεργασία και ανταλλαγή ιδεών για επίτευξη κοινών στόχων.
- Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων και συναισθηματικής νοημοσύνης.
- Ανοιχτό μυαλό και αποδοχή διαφορετικών προοπτικών.
- Κριτική σκέψη και λήψη αποφάσεων βασισμένων σε δεδομένα.
- Προσανατολισμός σε λύσεις και καινοτομία στην αντιμετώπιση προκλήσεων.
- Επιχειρηματική νοοτροπία με δημιουργικότητα και προληπτική στάση.
Παροχές και προνόμια
- Πλήρης απασχόληση (39 ώρες/εβδομάδα) με υβριδικό μοντέλο στη Βαρκελώνη. Ετήσιος μεικτός μισθός 21.013 €, με δυνατότητα μπόνους έως 2.522 €.
- Πρόγραμμα συστάσεων έως 2.000 € ανάλογα με τη γλώσσα και το έργο.
- Πακέτο μετεγκατάστασης που περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή σε ατομικό στούντιο.
- Ιδιωτική ασφάλιση υγείας και συνεχή επαγγελματική κατάρτιση.
- Ευκαιρίες εξέλιξης, καθοδήγηση από προπονητές και συμμετοχή σε διαγωνισμούς και ομαδικές δραστηριότητες.
- Σύγχρονα γραφεία στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου της Βαρκελώνης, με θέα στη θάλασσα.
Περισσότερες πληροφορίες και δυνατότητα υποβολής αίτησης είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ.