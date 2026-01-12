Αν αναζητάτε μια ευκαιρία να εργαστείτε στη Βαρκελώνη σε ένα δυναμικό περιβάλλον ψηφιακού μάρκετινγκ, μια νέα θέση για ελληνόφωνους επαγγελματίες ανοίγει τον δρόμο προς μια διεθνή καριέρα. Η θέση αφορά ρόλο υβριδικής εργασίας και προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής σε ένα σημαντικό έργο που επικεντρώνεται στη διαχείριση και ανάπτυξη διαφημιστικών καμπανιών Google Ads.

Ο ρόλος και οι ευθύνες

Ως «Στέλεχος Πωλήσεων Google Ads Sales Executive», ο εργαζόμενος θα συνεργάζεται με ελληνικές επιχειρήσεις και διαφημιστικά πρακτορεία, σχεδιάζοντας εξατομικευμένες στρατηγικές ψηφιακής διαφήμισης. Στόχος είναι η ενίσχυση της παρουσίας των πελατών σε αγορές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής.

Η θέση απαιτεί ενεργή συμμετοχή στην ανάπτυξη της πελατειακής βάσης, προώθηση καινοτόμων λύσεων και δημιουργία θετικών εμπειριών πελατών μέσα σε ένα περιβάλλον με ξεκάθαρους στόχους και υψηλές επιδόσεις.

Κύριες αρμοδιότητες

  • Διατήρηση και ενίσχυση σχέσεων με πελάτες και συνεργάτες, μέσω προσαρμοσμένων στρατηγικών που αυξάνουν την απόδοση.
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη βελτιστοποίηση του ROI στις καμπάνιες διαφήμισης.
  • Επίτευξη στόχων πωλήσεων και διασφάλιση υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών.
  • Επικοινωνία με πελάτες μέσω τηλεφώνου, βιντεοκλήσεων και email.

Απαραίτητα προσόντα

  • Πτυχίο BA/BS ή αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία.
  • Άριστη γνώση Ελληνικών (επίπεδο C2) και πολύ καλή γνώση Αγγλικών.
  • 1-2 χρόνια εμπειρίας σε πωλήσεις ή online διαφήμιση.
  • Καλή γνώση προϊόντων Google όπως Ads, AdSense ή YouTube.
  • Ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και ανάλυσης δεδομένων.
  • Προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα και προσανατολισμός στους στόχους.
  • Πάθος για το μάρκετινγκ, την τεχνολογία και τη συνεχή εξέλιξη.

Επιθυμητές δεξιότητες

  • Συστηματική βελτίωση οργανωτικών διαδικασιών για αύξηση αποδοτικότητας.
  • Συνεργασία και ανταλλαγή ιδεών για επίτευξη κοινών στόχων.
  • Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων και συναισθηματικής νοημοσύνης.
  • Ανοιχτό μυαλό και αποδοχή διαφορετικών προοπτικών.
  • Κριτική σκέψη και λήψη αποφάσεων βασισμένων σε δεδομένα.
  • Προσανατολισμός σε λύσεις και καινοτομία στην αντιμετώπιση προκλήσεων.
  • Επιχειρηματική νοοτροπία με δημιουργικότητα και προληπτική στάση.

Παροχές και προνόμια

  • Πλήρης απασχόληση (39 ώρες/εβδομάδα) με υβριδικό μοντέλο στη Βαρκελώνη. Ετήσιος μεικτός μισθός 21.013 €, με δυνατότητα μπόνους έως 2.522 €.
  • Πρόγραμμα συστάσεων έως 2.000 € ανάλογα με τη γλώσσα και το έργο.
  • Πακέτο μετεγκατάστασης που περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή σε ατομικό στούντιο.
  • Ιδιωτική ασφάλιση υγείας και συνεχή επαγγελματική κατάρτιση.
  • Ευκαιρίες εξέλιξης, καθοδήγηση από προπονητές και συμμετοχή σε διαγωνισμούς και ομαδικές δραστηριότητες.
  • Σύγχρονα γραφεία στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου της Βαρκελώνης, με θέα στη θάλασσα.

Περισσότερες πληροφορίες και δυνατότητα υποβολής αίτησης είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ.

