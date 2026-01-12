Η Citroёn Racing πέτυχε το περασμένο Σάββατο 10 Ιανουαρίου ένα ιστορικό ορόσημο, καθώς ο Γάλλος κατασκευαστής εξασφάλισε την πρώτη του νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIA ABB Formula E μπροστά σε ένα sold out κοινό στην εμβληματική πίστα Autodromo Hermanos Rodriguez στην Πόλη του Μεξικού.

Ο Nick Cassidy πραγματοποίησε μια τρομερή επίθεση και από την 13η θέση στην εκκίνηση, βρέθηκε στην 1η θέση και πήρε την καρό σημαία, επιδεικνύοντας την υπομονή, την ακρίβεια και την ασταμάτητη αγωνιστική δεινότητα που έχουν γίνει τα χαρακτηριστικά του. Με άψογη διαχείριση ενέργειας και αποτελεσματικές προσπεράσεις, η διαδρομή του Nick μέχρι το υψηλότερο σκαλί του βάθρου ξεσήκωσε τους Μεξικανούς οπαδούς και τόνισε την ανταγωνιστικότητα της Citroёn Racing.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, η Citroёn Racing αποκόμισε συνολικά 29 βαθμούς για το πρωτάθλημα, κάτι που ανέβασε την ομάδα στους 44 συνολικά.