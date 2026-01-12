Το BMW Group παρέδωσε συνολικά 2.463.715 οχήματα σε πελάτες το 2025 – αύξηση +0,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Στο αποτέλεσμα αυτό περιλαμβάνονται 642.087 ηλεκτροκίνητα οχήματα, σημειώνοντας άνοδο 8,3% σε σχέση με το 2024. Ο Όμιλος BMW κατέγραψε επίσης μικρή αύξηση στις πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων, με 442.072 παραδόσεις σε όλο τον κόσμο.

Στην Ευρώπη, ειδικότερα, η άνοδος στα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα ανήλθε σε +28,2%. Τα αποτελέσματα του 2025 δείχνουν ότι η τεχνολογική ουδετερότητα και η premium multi-brand στρατηγική του BMW Group, με ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων σε όλες τις σχετικές κατηγορίες, βρίσκουν θετική ανταπόκριση στους πελάτες. Η υποτονική ζήτηση στην Κίνα αντισταθμίστηκε από αυξημένες πωλήσεις σε άλλες περιοχές.

Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα αντιπροσώπευαν το 26% των συνολικών πωλήσεων του BMW Group παγκοσμίως το 2025, με τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα να αντιστοιχούν σε περίπου 18%.