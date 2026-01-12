Το νέο Mazda CX-6e είναι το νέο μοντέλο στην γκάμα ηλεκτρικών μοντέλων της Mazda. Αναμένεται να κυκλοφορήσει το καλοκαίρι του 2026. Το CX-6e υιοθετεί την σχεδιαστική γλώσσα Kodo, όντας ένα νέο ν SUV που έχει σπορ εμφάνιση και μεγάλους χώρους.

Ειδικότερα, το μήκος του αγγίζει τα 4,85 μέτρα ενώ υπόσχεται μεγάλη ευρυχωρία στους επιβάτες ενώ ο χώρος των αποσκευών αγγίζει τα 468 λίτρα, που επεκτείνεται σε 1.434 λίτρα με τη δεύτερη σειρά καθισμάτων αναδιπλωμένη.

Το Mazda CX-6e φέρει μια μεγάλη οθόνη αφής 26 ιντσών που μπορεί να διαιρεθεί σε δύο τμήματα και προσφέρει στον οδηγό και στους επιβάτες πρόσβαση στο σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας του αυτοκινήτου.

Η οθόνη συμπληρώνεται από μεγάλο Head-Up Display στο παρμπρίζ.

Το ηλεκτρικό κινητήριο σύνολο του CX-6e φέρει μια μεγάλη μπαταρία λιθίου-σιδήρου (LFP) χωρητικότητας 78 kWh, που δίνει την απαραίτητη ενέργεια στον ηλεκτροκινητήρα που αποδίδει 258 ίππους. Μπορεί να επιταχύνει από τα 100 χλμ./ώρα σε 7,9 δευτερόλεπτα ενώ η τελική του αγγίζει τα 180 χλμ./ώρα. Η αυτονομία του νέου ηλεκτρικού αγγίζει τα 480 χιλιόμετρα (WLTP), ενώ, μπορεί να φορτίσει με μέγιστο ρυθμό 195 kW σε ταχυφορτιστή DC, με το 10-80% να διαρκεί 24 λεπτά