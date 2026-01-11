Τα μικρά SUV μπορούν να συνδυάσουν την πρακτικότητα, τους χώρους αλλά και τα οικονομικά μοτέρ, σε υβριδική εκδοχή όπου τις περισσότερες φορές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν …τρίπλα στα τέλη κυκλοφορίας. Τρία νέα SUV έχουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά και ήδη το καθένα διαθέτει ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα, με αξιοσημείωτες πωλήσεις που τα καθιστούν μια εξαιρετική επιλογή.

Συγκεκριμένα το Renault Captur Ε-Tech διαθέτει ένα σύγχρονο υβρδικό μηχανικό σύνολο, που προσφέρει συνδυαστική ισχύ 160 ίππους, με πλεονεκτήματα όπως τη δυνατότητα αμιγούς ηλεκτρικής οδήγησης, αθόρυβα και επίσης ανάκτηση ενεργείας στη μπαταρία των 1,4 kWh κατά την επιβράδυνση και το φρενάρισμα.

Ειδικότερα, το γαλλικό μοντέλο φέρει τεχνολογία E-Tech, υβριδικής γενιάς, είναι από τις τελευταίες και πιο εξελιγμένες προσθήκες στην Γαλλική γκάμα που συνδυάζει δύο ηλεκτροκινητήρες και συνεργάζονται με έναν τετρακύλινδρο ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα 1.8 λτ. απόδοσης 109 ίππων. Στο μενού των επιδόσεων, το νέο μοντέλο καταναλώνει μόλις 4,3 λτ./100 χλμ., τιμή που το κατατάσσει στα πιο οικονομικά SUV ενώ το πιο σημαντικό χάρη στις εκπομπές CO2 μόλις 97 γρ./χλμ., το απαλλάσει από τα τέλη κυκλοφορίας – οπότε ο οδηγός μπορεί να κινείται ελεύθερα στο Δακτύλιο της Αθήνας.Σε επιδόσεις, η επιτάχυνση από τα 0-100 χλμ./ώρα να επιτυγχάνεται σε 8,9 δλ.

Πιο ισχυρό σε επιδόσεις αλλά πιο οικονομικό προσφέρεται στην Ελλάδα το νέο Kia Kona, μοντέλο που διακρίνεται για το σύγχρονο σχεδιαστικό του προφίλ και το τεχνολογικό του υπόβαθρο. Προσφάτως, το νέο μοντέλο δέχθηκε αναβαθμίσες στο υβριδικό του σύστημα που πλέον αποδίδει 138 ίππους. Το νέο μοντέλο προσφέρεται με αυτόματο κιβώτιο DCT και σύμφωνα με την κορεατική φίρμα η αύξηση των εννέα ίππων σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση βελτίωσε την οδική συμπεριφορά του, ενώ οι επιταχύνσεις του γίνονται πιο άμεσες.

Στα νούμερα που θα χαροποιήσουν τον οδηγό το νέο SUV καταφέρνει να καταναλώνει 4,6 λίτρα/100χλμ, με τις εκπομπές CO2 να περιορίζονται στα 103 γραμμάρια/χλμ. Εξαιτίας των χαμηλών ρύπων που εκπέμπει το μοντέλο, «επιβραβεύεται» με μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Το Kona Hybrid κάνει το 0-100 χλμ./ώρα σε 12,0 δλ., καταναλώνει 4,5 λτ./100 χλμ.

Στη συνομοταξία των μοντέλων που δεν πληρώνουν τέλη ανήκει κα το Kuga 2,5L FHEV, που σύμφωνα με τη μάρκα, καταναλώνει 5,3 λτ./100 χλμ.Το υβριδικό Kuga 2.5L FHEV προσφέρεται ήδη την ελληνική αγορά αυτοκινήτου, όντας μια αξιόλογη πρόταση που κερδίζει με την ευρυχωρία του και τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά.

Χάρη στις χαμηλές εκπομπές CO2 που εξασφαλίζει το υβριδικό σύστημα κίνησης, ο χρήστης απαλλάσσεται από Τέλη Κυκλοφορίας.Κάτω από το καπό του το υβρδικό σύνολο αποτελείται από ένα ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα 2,5 λίτρων που συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα που αντλεί ενέργεια από μια υδρόψυκτη μπαταρία ιόντων λιθίου που έχει χωρητικότητα 1,1 kWh.Η ισχύς του αγγίζει τους 180 ίππους, ενώ για την επιτάχυνση στα πρώτα 100 χλμ./ώρα απαιτούνται 9,1 δλ.

Το μεγάλο του ατού όπως ισχυρίζεται η Ford ότι το υβριδικό του σύνολο επιτυγχάνει χαμηλή κατανάλωση 5,3 λτ/100 χλμ., ενώ με ένα φουλαρισμα η αυτονομία του να φτάνει τα 900 χλμ.