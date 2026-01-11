Η Audi Revolut F1 Team έβαλε για μια πρώτη δοκιμή το νέο της μονοθέσιο!

Ο Gernot Döllner, Διευθύνων Σύμβουλος της AUDI AG και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Audi Motorsport AG, δήλωσε: «Για την Audi, η είσοδος στη Formula 1 αποτελεί βασικό πυλώνα της ευρύτερης ανανέωσης της μάρκας. Το συγκεκριμένο ορόσημο εκφράζει ξεκάθαρα τη φιλοσοφία “Vorsprung durch Technik” και αποτελεί αποτέλεσμα άψογης ομαδικής συνεργασίας και αδιάκοπης επιδίωξης της κορυφής. Το project λειτουργεί ως καταλύτης αλλαγής για τον οργανισμό, καλλιεργώντας υπερηφάνεια, ενθουσιασμό και ενισχύοντας την ταυτότητα της μάρκας. Με το fire-up, η σκληρή δουλειά των ομάδων σε Hinwil, Neuburg και Bicester αποκτά πλέον πραγματική υπόσταση, σηματοδοτώντας την αρχή ενός νέου κεφαλαίου στην αγωνιστική ιστορία της Audi.»

Στα κοινωνικά δίκτυα ανέβηκε μάλιστα και το πρώτο σύντομο βίντεο από τις ανεπίσημες δοκιμές του μονοθεσίου της Audi στην πίστα της Βαρκελώνης.