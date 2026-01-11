Το μπροστινό μέρος του νέου PEUGEOT 408 εισάγει μια καινοτόμο και θεαματική ερμηνεία της εμβληματικής φωτιστικής υπογραφής της PEUGEOT.

Τα τρία χαρακτηριστικά νύχια εκφράζονται μέσω τριών λεπτών, λοξών λωρίδων LED που χρησιμεύουν επίσης ως κυλιόμενοι δείκτες, συνδεδεμένοι σε όλο το πλάτος του αυτοκινήτου με μια κομψή γραμμή LED, τοποθετημένη πάνω από το φωτιζόμενο κεντρικό έμβλημα (εκδόσεις GT).

Στο πίσω μέρος, το νέο PEUGEOT 408 είναι το πρώτο μοντέλο της γκάμας που διαθέτει φωτιζόμενο λογότυπο PEUGEOT, το οποίο περιβάλλεται από γυαλιστερό μαύρο διακοσμητικό στοιχείο και ενσωματώνεται αρμονικά σε μια διαφανή λωρίδα που εκτείνεται σε όλο το πλάτος του αυτοκινήτου. Και στα δύο άκρα, όλα τα νέα μοντέλα PEUGEOT 408 διαθέτουν τα premium φωτιστικά σώματα με τρεις λοξές LED λωρίδες.

Στο εσωτερικό, το Peugeot 408 διατηρεί τη φιλοσοφία του i-Cockpit, με ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,0 ιντσών και κεντρική οθόνη αφής επίσης 10,0 ιντσών, ελαφρώς στραμμένη προς τον οδηγό.

Μηχανικά είναι διαθέσιμο ως υβριδικό, plug-in υβριδικό και ηλεκτρικό e-408. Το πρώτο ονομάζεται 408 Hybrid 145 e-DCS6 και διαθέτει βενζινοκινητήρα 145 ίππων. Η ηλεκτρική υποβοήθηση ενεργοποιείται κατά την επιτάχυνση και σύμφωνα με την Peugeot, με αυτό το μοντέλο μπορείς να οδηγεί ηλεκτρικά τις μισές ώρες στην πόλη. Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι αυτόματο διπλού συμπλέκτη και έχει έξι σχέσεις.

Η μέση κατανάλωσή του ανακοινώνεται στα 5 λίτρα/100 χλμ.

Το PHEV ονομάζεται 408 Plug-in Hybrid 240 e-DSC7 και διαθέτει επτατάχυτο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη. Το σύστημα μετάδοσης κίνησης αποτελείται από έναν βενζινοκινητήρα 180 ίππων και έναν ηλεκτροκινητήρα 125 ίππων. Όταν συνεργάζονται, αποδίδουν συνδυαστικά 240 ίππους, με το αυτοκίνητο να έχει ηλεκτρική αυτονομία 85 χιλιομέτρων, με την μπαταρία των 14,6 kWh να φορτίζει σε 2 ώρες και 5 λεπτά με φορτιστή 7,4 kW.

Αμιγώς ηλεκτρικό νέο PEUGEOT E-408

Με τον ισχυρό ηλεκτροκινητήρα του, το PEUGEOT E-408 αποδίδει 213 PS (157 kW) και γενναιόδωρη ροπή 343 Nm. Πέρα από τις επιδόσεις, η αποδοτικότητα αποτελεί βασικό στόχο στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη του νέου PEUGEOT E-408. Η αεροδυναμική έχει βελτιωθεί σχολαστικά – τόσο το αμάξωμα όσο και το κάτω μέρος του αμαξώματος – με αποτέλεσμα τον χαμηλό συντελεστή οπισθέλκουσας (SCx: 0,66). Αυτό συμβάλλει σε χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μόλις 14,7 kWh/100 km. Σε συνδυασμό με μια μπαταρία NMC υψηλής τάσης που προσφέρει 58,2 kWh ωφέλιμης χωρητικότητας, επιτυγχάνει αυτονομία 456 km (μικτός κύκλος WLTP).

Η αυτονομία του ικανοποιεί τις ανάγκες των περισσότερων πελατών της κατηγορίας C, οι οποίοι οδηγούν κατά μέσο όρο 45 χιλιόμετρα την ημέρα, σύμφωνα με έρευνα του κλάδου. Είναι εξίσου ικανό να εξερευνήσει και πιο μακρινούς προορισμούς, όταν απαιτείται.