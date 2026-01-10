Το FA Cup είναι ο θεσμός των εκπλήξεων και η Κρίσταλ Πάλας το βίωσε από πρώτο χέρι, καθώς γνώρισε αποκλεισμό-σοκ από την Μάκλσφιλντ που αγωνίζεται στην 6η κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου και είναι μη επαγγελματική ομάδα.

H Μάκλσφιλντ επικράτησε με 2-1 της Πάλας σε ένα ιστορικό ματς, που θα μείνει αξέχαστο και γράφτηκε ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη μη επαγγελματική ομάδα που απέκλεισε ομάδα της Premier League μετά από το 1909. Η Κρίσταλ Πάλας μάλιστα δεν είναι η οποιαδήποτε ομάδα, αλλά η περσινή κάτοχος του FA Cup.

Ακριβώς 117 χρόνια μετά, η ιστορία έλεγε ότι η Πάλας που είχε αποκλείσει ως μη επαγγελματική ομάδα τη Γουλβς, θα πήγαινε σπίτι της από ερασιτεχνική ομάδα 6ης κατηγορίας. Η Μάκλσφιλντ την υποδέχθηκε, την κέρδισε με 2-1 και κατάφερε το απίθανο, επιβεβαιώνοντας πως συζητάμε για τον απόλυτο θεσμό των εκπλήξεων.

Τα δύο ιστορικά γκολ της Μάκλσφιλντ

Στην «επανάληψη», οι «αετοί» επιχείρησαν να πιέσουν, αλλά δεν ήταν ουσιαστικοί. Τους έλειπε η όρεξη, τους έλειπε η ενέργεια και το 2-0 ήταν θέμα χρόνου. Έγινε στο 61΄ από τον Μπάκλεϊ, η γηπεδούχος άντεξε, παρά τη μείωση του σκορ του Πίνο στο 91′ και η ομορφότερη ιστορία μέχρι την επόμενη στο Κύπελλο Αγγλίας, «γράφτηκε» στο «Moss Rose».

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα