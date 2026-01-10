Ο Πέδρο Τσιριβέγια αναγνώρισε ότι ο Παναθηναϊκός δεν έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο το 2025, ωστόσο υπογράμμισε πως η διακοπή του πρωταθλήματος λειτούργησε ευεργετικά για την ομάδα.

Αναφορικά με τη μεταγραφική ενίσχυση, ο Ισπανός μέσος εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος. Τόνισε ότι και οι τέσσερις νέοι ποδοσφαιριστές που αποκτήθηκαν γνωρίζουν καλά το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και τη βαρύτητα της φανέλας του Παναθηναϊκού, κάτι που θεωρεί καθοριστικό.

Οι δηλώσεις του Πέδρο Τσιριβέγια:

Δεν ολοκληρώσατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το 2025, όμως ξεκινά μια καινούργια ημερολογιακή χρονιά. Είσαστε μετά από μια διαφορετική διαδικασία, ξεκουραστήκατε, δουλέψατε και ξεκινάτε αυτή τη νέα σειρά αγώνων απέναντι στον Πανσερραϊκό. Θα μπορούσες να μας μιλήσεις για τη δουλειά που έγινε το προηγούμενο διάστημα, αλλά και τις αλλαγές που προέκυψαν;

Πιστεύω ότι δεν ολοκληρώσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το 2025. Λόγω της έντονης περιόδου που είχαμε περάσει, οι προηγούμενες ημέρες ξεκούρασης μας βοήθησαν να ξαναμπούμε στις υποχρεώσεις μας και να δουλέψουμε, πράγματα τα οποία δεν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε. Δουλέψαμε στο αμυντικό και στο επιθετικό κομμάτι, προετοιμαστήκαμε για τον αγώνα που έρχεται με τον Πανσερραϊκό τον οποίο θέλουμε να νικήσουμε.

Αν και βρισκόμαστε στις πρώτες ημέρες της μεταγραφικής περιόδου, η ομάδα έχει πραγματοποιήσει ήδη τέσσερις κινήσεις, ενώ θα γίνουν και άλλες στην πορεία, προκειμένου ν’ αλλάξει τη κατάσταση, να προστεθούν χαρακτηριστικά που έλειπαν από την ομάδα ή υπήρχαν σε μικρότερο βαθμό. Θεωρείς πως όλα αυτή η διαδικασία βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση, ούτως ώστε να δείξετε βελτιωμένο πρόσωπο στη συνέχεια;

Πιστεύω πως θα βοηθήσουν και οι τέσσερις νέοι συμπαίκτες οι οποίοι γνωρίζουν το ελληνικό πρωτάθλημα και παράλληλα ξέρουν τη σημασία που έχει να παίζεις σε μια ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός. Νομίζω πως έχουμε ένα προφίλ το οποίο μέχρι τώρα δεν έχουμε δείξει, βλέπω τις κινήσεις πολύ θετικά.

Όσον αφορά το παιχνίδι με τον Πασνερραϊκό, αλλά και τη δύσκολη εβδομάδα που ξεκινά με Άρη μεσοβδόμαδα στο Κύπελλο Bettson και το ντέρμπι με την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, βλέπετε τα τρία ματς ως μια πολύ καλή ευκαιρία να ξεκινήσετε καλά τη χρονιά;

Το βασικό είναι να προχωράμε μέρα με τη μέρα. Παιχνίδι με παιχνίδι ουσιαστικά. Πρέπει να επικεντρωθούμε στην αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό, που είναι η πιο άμεση και πιο σημαντική αυτή τη στιγμή πρόκληση για εμάς. Με νίκη θα μας δώσει έναυσμα για τη συνέχεια. Νομίζω πως δουλεύουμε καλά και θα χρειαστούμε όλους τους παίκτες του ρόστερ για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε καλύτερα.