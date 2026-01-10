Η Άστον Βίλα έκανε… περίπατο στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Τότεναμ, θέτοντας τις βάσεις για την πρόκριση στους «32» του FA Cup. Οι Villans άνοιξαν το σκορ στο 22ο λεπτό με γκολ του Μπουεντία και διεύρυναν το προβάδισμά τους στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους χάρη στον Ρότζερς.

Στην επανάληψη, η Τότεναμ προσπάθησε να αντιδράσει και μείωσε σε 2-1 στο 54’ με τον Ονταμπέρτ, αλλά δεν κατάφερε να ισοφαρίσει. Η Άστον Βίλα διατήρησε το υπέρ της σκορ μέχρι το φινάλε, πανηγυρίζοντας μια ακόμα επιτυχημένη σεζόν υπό την καθοδήγηση του Ουνάι Έμερι.

Αποτελέσματα στον τρίτο γύρο του FA Cup

Τότεναμ – Άστον Βίλα 1-2Γκρίμσμπι – Γουέστον Σούπερ Μάρε 3-2

Κέιμπριτζ Γιουνάιτεντ – Μπέρμιγχαμ 2-3

Μπρίστολ Σίτι – Γουότφορντ 4-1