Η περίπτωση του Κώστα Τσιμίκα έχει απασχολήσει έντονα δύο ομάδες της Premier League, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Νικολό Σκίρα.

Ο διεθνής αμυντικός δεν υπολογίζεται στη Ρόμα και έτσι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο της επιστροφής του στο πρωτάθλημα στο Νησί.

Ο Τσιμίκας απασχολεί δύο ομάδες της Premier League

Two #PremierLeague’s Clubs have shown interest in Kōstas #Tsimikas, who is currently at #ASRoma on loan from #Liverpool but the greek fullback is not central in #Gasperini’s Plans and so he could leave in January’s transfer window. #transfers #LFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 10, 2026

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, υπάρχουν δύο σύλλογοι που έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για τον Τσιμίκα, ωστόσο δεν διευκρινίζει ποιες είναι οι συγκεκριμένες ομάδες.

Έτσι, μετά τις τρέχουσες εξελίξεις ο Σκίρα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αλλάξει «ποδοσφαιρική στέγη» ο Τσιμίκας στο μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου.