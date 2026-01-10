Η περίπτωση του Κώστα Τσιμίκα έχει απασχολήσει έντονα δύο ομάδες της Premier League, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Νικολό Σκίρα.

Ο διεθνής αμυντικός δεν υπολογίζεται στη Ρόμα και έτσι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο της επιστροφής του στο πρωτάθλημα στο Νησί.

Ο Τσιμίκας απασχολεί δύο ομάδες της Premier League

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, υπάρχουν δύο σύλλογοι που έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για τον Τσιμίκα, ωστόσο δεν διευκρινίζει ποιες είναι οι συγκεκριμένες ομάδες.

Έτσι, μετά τις τρέχουσες εξελίξεις ο Σκίρα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αλλάξει «ποδοσφαιρική στέγη» ο Τσιμίκας στο μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου.

