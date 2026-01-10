Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε εξαιρετικό πρόσωπο απέναντι στον Παναιτωλικό και έφτασε σε μια άνετη νίκη με 3-0, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Super League. Κεντρικό πρόσωπο της αναμέτρησης ήταν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος σημείωσε δύο τέρματα, ενώ στον πίνακα των σκόρερ βρήκε θέση και ο Γιώργος Γιακουμάκης. Από το πρώτο λεπτό, οι «ασπρόμαυροι» μπήκαν με ένταση και αποφασιστικότητα, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους και δημιουργώντας επικίνδυνες καταστάσεις μπροστά στην αντίπαλη εστία.

Οι Κένι και Βολιάκο βρέθηκαν νωρίς σε θέση βολής, χάνοντας σημαντικές ευκαιρίες για να ανοίξουν το σκορ, με τον Κωνσταντέλια να συνεχίζει την πίεση προς την άμυνα του Παναιτωλικού και τον Κουτσερένκο. Τελικά, στο 26’, ο 22χρονος μεσοεπιθετικός άνοιξε το σκορ με κεφαλιά, έπειτα από σέντρα του Κένι από τα δεξιά.

Η υπεροχή του ΠΑΟΚ δεν περιορίστηκε εκεί. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Ζαφείρης άγγιξε το πρώτο του γκολ στο ελληνικό πρωτάθλημα, όμως το σουτ του κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι μετά από κόντρα. Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε ιδανικά για τον Δικέφαλο, καθώς σε γρήγορη αντεπίθεση ο Ζίβκοβιτς βρήκε τον Γιακουμάκη, ο οποίος με εξαιρετικό τελείωμα διαμόρφωσε το 2-0.

Η εικόνα του αγώνα αποτυπώθηκε και στα στατιστικά, με τον ΠΑΟΚ να έχει συντριπτική υπεροχή στις τελικές προσπάθειες. Στο δεύτερο μέρος, οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον έλεγχο και στο 57’ ο Τάισον πέρασε κάθετη στον Μπάμπα, η σέντρα του οποίου κατέληξε, μετά από κόντρα, στον Κωνσταντέλια που σκόραρε ξανά για το 3-0, «σφραγίζοντας» τη νίκη.

Στη συνέχεια, ο ΠΑΟΚ χαμήλωσε ρυθμούς, με το βλέμμα στραμμένο στο κρίσιμο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έδωσε χρόνο συμμετοχής και στους Ντεσπόντοφ και Πέλκα, που επέστρεψαν στη δράση μετά τους τραυματισμούς τους. Το τελικό 3-0 σηματοδότησε ιδανικό ξεκίνημα για τον Δικέφαλο στο πρωτάθλημα το 2026.

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (81’ Γκρανάθ), Γκαρσία (66’ Μιχαλάκ), Σιέλης, Μανρίκε, Κόγιτς, Σατσιάς (87’ Νικολάου), Εστέμπαν (66’ Μπρέγκου), Ενκολόλο (87’ Αγαπάκης), Ματσάν, Άλεξιτς

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Μπάμπα, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μεϊτέ (72’ Οζντόεφ), Ζαφείρης (72’ Καμαρά), Κωνσταντέλιας (76’ Πέλκας), Ζίβκοβιτς, Τάισον (76’ Ντεσπόντοφ), Γιακουμάκης (72’ Γερεμέγεφ)