Μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου και η μεγαλύτερη σε αυτή του FA Cup, σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, αφού η Μακλσφιλντ, ομάδα έκτης κατηγορίας (σ.σ. ερασιτεχνική) απέκλεισε την κάτοχο του Κυπέλλου ΑγγλίαςΚρίσταλ Πάλας, νικώντας τη με 2-1.

Με τη νίκη της αυτή, η Μάκλσφιλντ έγινε η πρώτη ερασιτεχνική ομάδα που αποκλείει την κάτοχο του FA Cup μετά από 117 χρόνια. Η ομάδα που απέκλεισε, η Κρίσταλ Πάλας, ήταν η αμέσως προηγούμενη που το είχε καταφέρει, τον Ιανουάριο του 1909 επί της Γουλβς. Παράλληλα, αυτή είναι και η τρίτη φορά στον 21ο αιώνα που ομάδα που αγωνίζεται πιο κάτω από τις τέσσερις πρώτες κατηγορίες, πετάει εκτός συνέχειας αντίπαλο που αγωνίζεται στην Premier League. Οι άλλες δύο ήταν οι Λούτον (σ.σ. απέκλεισε τη Νόριτς στον 4ο γύρο το 2013) και Λίνκολν Σίτι (σ.σ. απέκλεισε τη Μπέρνλι στον 5ο γύρο το 2017). Ωστόσο, και οι δύο παραπάνω ομάδες αγωνιζόντουσαν τότε στη National League, δηλαδή μια κατηγορία πάνω από τη Μάκλσφιλντ που αγωνίζεται στην National League North.

Χαμός στο γήπεδο και… δήλωση έπος!

Όπως είναι λογικό, οι στιγμές που ακολούθησαν την επική πρόκρισή της, ήταν ιστορικές, με τον κόσμο να πλημμυρίζει τον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσει. Την ίδια ώρα, ο προπονητής της Μάκλσφιλντ, Τζον Ρούνεϊ, αδερφός του θρυλικού Γουέιν Ρούνει, πρώην επιθετικού της Γιουνάιτεντ και της Εθνικής Αγγλίας, χάθηκε στις αγκαλιές όλων, με πρώτο φυσικά που έσπευσε να πανηγυρίσει μαζί του, τον αδερφό του.

Λίγο μετά, ίσως τη δήλωση της χρονιάς έκανε και ο πρόεδρος της ομάδας, Ρόμπερτ Σμέτχερστ, ο οποίος αποκάλυψε ότι αγόρασε τις μετοχές από μια εφαρμογή με πτωχευμένες εταιρίες, ένα βράδυ που ήταν μεθυσμένος στο σπίτι του!

«Είχα αγοράσει την ομάδα στο Rightmove μετά από τέσσερις μέρες γεμάτες αλκοόλ, δεν θυμόμουν καν ότι την πήρα. Και δείτε τώρα που βρίσκεται… Είναι απίστευτο. Σκέφτομαι ήδη το ταξίδι στην Ίμπιζα με τα παιδιά», ανέφερε ο Βρετανός επιχειρηματίας είχε αποκτήσει τα ηνία της ομάδας το 2020, όταν είχε χρεοκοπήσει και είχε πέσει στις ερασιτεχνικές κατηγορίες.

