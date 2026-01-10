Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο Περιστέρι με ξεκάθαρο στόχο: τη νίκη που θα τον επαναφέρει στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan Super League. Μετά τις δύο συνεχόμενες ισοπαλίες κόντρα σε Κηφισιά και Άρη, οι «ερυθρόλευκοι» γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει περιθώριο για νέα απώλεια.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει τονίσει στους παίκτες του τη σημασία της έντασης, της συγκέντρωσης και της πιστής εφαρμογής του αγωνιστικού πλάνου, γνωρίζοντας τις δυσκολίες που κρύβει η συγκεκριμένη έδρα. Παρά τις απουσίες, ο Βάσκος τεχνικός αναζητά τις σωστές ισορροπίες σε άμυνα και επίθεση, με στόχο ένα γρήγορο γκολ που θα «ξεκλειδώσει» το παιχνίδι.

Ο κόσμος του Ολυμπιακού θα δώσει δυναμικό «παρών», δείχνοντας πόσο μεγάλη είναι η δίψα για επιστροφή στην κορυφή.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Έσε, Γκαρθία ,Τσικίνιο, Μαρτίνς, Γιαζίτζι, Ταρέμι.

Για να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση πατήστε εδώ.