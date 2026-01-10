Ψυχρολουσία για την ΑΕΛ NOVIBET στο 89’ καθώς η Κηφισιά ισοφάρισε 1-1 και της πήρε τη… μπουκιά από το στόμα, στο ματς για την 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Η ΑΕΛ έπαιζε με δέκα παίκτες από το 65’, ενώ η Κηφισιά είχε την υπεροχή, όμως ήταν και άτυχη καθώς είχε τρία δοκάρια.

Η Κηφισιά πήρε τέταρτη σερί ισοπαλία και παρέμεινε στην 8η θέση με 19 βαθμούς, ενώ η τελευταία ήττα της στο πρωτάθλημα χρονολογείται στις 23 Νοεμβρίου με 3-0 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Δεύτερη σερί ισοπαλία και για την ΑΕΛ, που όμως παραμένει στη 13η θέση με 10 βαθμούς. Τα καλά νέα είναι ότι δείχνει πιο μαχητική με τον Σάββα Παντελίδη στον πάγκο της.

Το ματς στο γήπεδο της Νεάπολης ήταν θεαματικό παρά το «φτωχό» 1-1. Οι τελικές προσπάθειες ήταν 22-13!

Ακυρώθηκε γκολ

Το πρώτο ημίχρονο τελείωσε 0-0, όμως η Κηφισιά ήταν άτυχη καθώς είχε δυο δοκάρια, το πρώτο σε μακρινό σουτ του Σόουζα στο 40’ (δεξί κάθετο δοκάρι και η μπάλα έφυγε άουτ) και το δεύτερο στο 45+5’ σε σέντρα-σουτ του Πόμπο από πλάγια, με τη μπάλα να σταματάει στη συμβολή των δοκαριών. Γενικά, στα πρώτα 45’, η Κηφισιά είχε περισσότερες ευκαιρίες.

Η ΑΕΛ NOVIBET ξεκίνησε επιθετικά και μέχρι το πρώτο 20λεπτο πίεζε την ομάδα των Βορείων Προαστίων, η οποία φάνηκε να αιφνιδιάζεται από την πίεση των αντιπάλων της. Στο 21’ ακυρώθηκε γκολ του Τούμτα καθώς η μπάλα είχε βγει πλάγιο άουτ.

Η μάχη των πάγκων

Οι Λέτο και Παντελίδης έκαναν από δυο αλλαγές, δείχνοντας ότι θέλουν να «χτυπήσουν» το παιχνίδι. Ιδιο σκηνικό και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Η ΑΕΛ ήταν αυτή που πίεζε και στο 47’ ο Ραμίρεζ είπε «όχι» σε σουτ του Δεληγιαννίδη, ενώ στο 55’ η Θεσσαλική ομάδα έκανε το 1-0 με σουτ του Σαγκάλ, ο οποίος βρέθηκε ξεμαρκάριστος μετά από πάσα του Τούμτα. Η ΑΕΛ είχε και μεγάλη ευκαιρία στο 58΄με τον Φεριγκρά που πλάσαρε άουτ από καλή θέση μετά από γύρισμα του Τούμπα.

Στο 65’ η ΑΕΛ έμεινε με δέκα παίκτες λόγω της αποβολής του Μασόν, ο οποίος είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα στο ντεμπούτο του. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ο Παντελίδης να αντικαταστήσει τον Σαγκάλ με τον Ηλιάδη για να συνεχίσει με τριάδα στόπερ.

Μια ακόμη χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΛ, όμως ο Τούμτα δεν είχε καλό τελείωμα στο 68’ στο τετ α τετ με τον Ραμίρεζ. Η Κηφισιά συνέχισε να πιέζει και στο 73’ ο Τζίμας έκανε προβολή, σε μπαλιά του Πόμπο, χωρίς να στείλει τη μπάλα προς την εστία.

Στο 88’ η Κηφισιά είχε τρίτο δοκάρι με το Μούσιολικ και στο 89’ λυτρώθηκε (1-1) με γυριστό σουτ του Ποκόρνι από το ύψος του πέναλτι. Η μπάλα ξεγέλασε τον Αναγνωστόπουλο που μέχρι τότε ήταν ανίκητος.

Αποκάλυψη για την Κηφισιά ο νεαρός Πατήρας που μπήκε αλλαγή. Η ομάδα του Λέτο έκανε μεγάλη προσπάθεια για να γλιτώσει την ήττα. Πάντως, και οι δυο προπονητές έδωσαν μάχη με τις αλλαγές.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο Αντονίσε ανέβηκε πολύ στο δεύτερο ημίχρονο και είναι ο παίκτης που οδήγησε την Κηφισιά στην ισοφάριση, καθώς έδινε επιθετική πνοή στην ομάδα του.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Πολύ καλός και ο 21χρονος Πατήρας που μπήκε αλλαγή και «ανέβασε» την Κηφισιά.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Κοσονού ήταν εκτός τόπου και χρόνου με αποτέλεσμα να γίνει αλλαγή.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Η Κηφισιά ζήτησε πέναλτι στο 29’ σε σύγκρουση μεταξύ των Σουρλή και Πέρεθ, όμως ο Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου) θεώρησε ότι δεν υπήρξε παράβαση. Στο 65’ απέβαλε τον Μασόν με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Ζαμπαλάς (Ηπείρου) δεν χρειάστηκε να παρέμβει.

ΣΚΟΡΕΡ: 89’ Ποκόρνι -55’ Σαγκάλ

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΚΗΦΙΣΙΑ: Ραμίρεζ, Σιμόν, Ούγκο Σόουζα (82′ Πατήρας), Ποκόρνι, Μαϊντάνα, Ζέρσον Σόουζα (58′ Τζίμας), Ρούμπεν Πέρεθ (46′ Έμπο), Αμανί (58′ Βιγιαφάνιες), Πόμπο, Αντόνισε, Χριστόπουλος (46′ Μούσιόλικ).

ΑΕΛ NOVIBET: Αναγνωστόπουλος, Μάσον, Κοσονού (46΄Δεληγιαννίδης), Παντελάκης, Φεριγκρά, Σουρλής, Πέρες (46΄Ατανάσοφ), Μούργος, Τούπτα, Πασάς (56’ Γκαράτε), Σαγκάλ (66’ Ηλιάδης).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

17/1 Πανσερραϊκός-Κηφισιά (15:30)

18/1 ΑΕΛ NOVIBET-Αρης (17:00)