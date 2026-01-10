Σε μια κίνηση που σπάνια συναντάται στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, η Παρτίζαν ανακοίνωσε ότι θα παραχωρήσει όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια του αγώνα της 22ης αγωνιστικής της EuroLeague απέναντι στον Ολυμπιακό (14/1, 20:30) στο ποδοσφαιρικό της τμήμα.

Στόχος της απόφασης αυτής είναι να ενισχυθεί οικονομικά η ποδοσφαιρική Παρτίζαν, ώστε να περάσει με επιτυχία τον επικείμενο έλεγχο της UEFA μέσα στον Ιανουάριο και να διασφαλίσει τη συμμετοχή της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης σεζόν.

Το ποδοσφαιρικό τμήμα του συλλόγου βρίσκεται υπό αυστηρή οικονομική παρακολούθηση από την UEFA, λόγω εκκρεμοτήτων που αφορούν τα οικονομικά του. Μέσω του Club Financial Control Body, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ελέγχει τη συμμόρφωση των συλλόγων, ειδικά σε περιπτώσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς άλλες ομάδες, εργαζόμενους ή κρατικούς φορείς.

Sav prihod od prodaje ulaznica za meč protiv Olimpijakosa biće doniran FK Partizan: Početak prodaje u nedelju od 11 časova. 🔗 https://t.co/JAZzq0FfWq#KKPartizan #EuroLeague pic.twitter.com/YMaKnXcn3n — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) January 10, 2026

Στην αξιολόγηση της σεζόν 2023/24, η Παρτίζαν είχε βρεθεί στη λίστα των συλλόγων στους οποίους επιβλήθηκαν κυρώσεις, εξαιτίας καθυστερημένων πληρωμών, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω πιέσεις.

Έτσι, το μπασκετικό τμήμα του συλλόγου αποφάσισε να προσφέρει άμεση οικονομική βοήθεια. Ο αγώνας με τον Ολυμπιακό δεν θα διεξαχθεί στην Belgrade Arena, καθώς εκεί φιλοξενείται το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο, αλλά στην Aleksandar Nikolic Hall χωρητικότητας περίπου 8.000 θεατών.