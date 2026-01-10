Μετά από ένα μικρό σίριαλ, η Γοδόι Κρουζ αποφάσισε να μπει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τον Παναθηναϊκό για τον Σαντίνο Αντίνο.

Πλέον η αργεντίνικη ομάδα έχει αντιληφθεί ότι ο 20χρονος εξτρέμ δεν πρόκειται να πάρει μεταγραφή στη Ρίβερ Πλέιτ, όπως θα ήθελε ο σύλλογος και έχει αρχίσει συζητήσεις με τον Παναθηναϊκό.

Μάλιστα έχουν πέσει και συγκεκριμένα ποσά στο τραπέζι, τα οποία σε πρώτη φάση κρίθηκαν υπερβολικά. Ωστόσο πρόκειται για το πρώτο ουσιαστικό βήμα και το γεγονός ότι η Γοδόι Κρουζ δείχνει διάθεση διαπραγμάτευσης, «μεταφράζεται» σαν ένα καλό σημάδι για τη μεταγραφή του Αντίνο στο «τριφύλλι».