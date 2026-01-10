Το περίφημο ραντεβού της «Παναγιώτας» ολοκληρώθηκε με πλήρης συμφωνία σε ότι αφορά την ακαταλληλότητα της διοίκησης της ΚΕΔ υπό τον Στεφάν Λανουά.

Στη συνάντηση έδωσαν το παρών εκπρόσωποι 20 ποδοσφαιρικών ενώσεων, οι ΕΠΣ Ηλείας και Λακωνίας που συμπορεύονται, ενώ ακόμα έξι ενώσεις μίλησαν με τους διοργανωτές της συγκέντρωσης, ενημερώθηκαν και συμφώνησαν με όσα συζητήθηκαν. Μάλιστα στο γνωστό εστιατόριο βρέθηκε και ο Μάριος Ηλιόπουλος ο οποίος χαιρέτησε τη μάζωξη.

Είναι χαρακτηριστικό πως υπήρξε κοινή γραμμή από όλους για την ακαταλληλότητα του Γάλλου αρχιδιαιτητή. Έμφαση δόθηκε στις αδικίες που υπάρχουν στους ορισμούς, αλλά και στις τιμωρίες σε όλες τις κατηγορίες και όχι μόνο στην Stoiximan Superleague. Eπιπλέον ο Λανουά «κατηγορείται» πως εξαφάνισε από τον χάρτη των διαιτητών και των επιτροπών, ενώσεις με δεκαπλάσιες ομάδες και πρωταθλήματα από άλλες που έχουν ελάχιστα σωματεία ωστόσο εκπροσωπούνται στην Ελληνική διαιτησία.

Μετά από όσα ειπώθηκαν είναι σαφές πως υπάρχει πια ένα ισχυρό κοινό μέτωπο κατά της διοίκησης της ΚΕΔ και πως η ώρα αλλαγών στο ελληνικό ποδόσφαιρο πλησιάζει.