Η Kia παρουσίασε χθες, το πρωί στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών το νέο της συμπαγές, ηλεκτρικό hatchback EV2.

Το EV2 έχει σχεδιαστεί ως το μικρότερο ηλεκτρικό στη γκάμας ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Kia, τη μικρότερη και φθηνότερη επιλογή της. Είναι ένα ογκώδες, (πολύ) συμπαγές SUV που προορίζεται για οδήγηση στην πόλη και ως «σημείο εισόδου στην ηλεκτρική κινητικότητα».

Οι εξωτερικές διαστάσεις του EV2 είναι αρκετά μικρές, με μήκος μόλις 4060 χιλιοστά . Αυτό είναι μικρότερο από το Volvo EX30 (4233 χιλιοστά) και το πανταχού παρόν VW Golf (4282 χιλιοστά), που σημαίνει ότι το EV2 θα πρέπει να είναι εύκολο στο παρκάρισμα στα αστικά περιβάλλοντα για τα οποία έχει κατασκευαστεί.

Θα είναι διαθέσιμο σε δύο μεγέθη μπαταρίας, μια μπαταρία «τυπικής αυτονομίας» 42kWh με αυτονομία 317 χλμ./197 μίλια, και μια μπαταρία «μεγάλης αυτονομίας» 61kWh με αυτονομία 448 χλμ./278 μίλια.

Το εσωτερικό περιλαμβάνει μία ευρεία οθόνη χωρισμένη σε τρία τμήματα – έναν πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών, μια οθόνη κλιματισμού 5 ιντσών και ένα τμήμα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας 12,3 ιντσών. Η καμπίνα διαθέτει ατμοσφαιρικό φωτισμό, συγχρονισμένο με ορισμένες λειτουργίες του οχήματος.

Ωστόσο, τα χειριστήρια δεν είναι όλα ψηφιακά, υπάρχουν φυσικοί διακόπτες στο ταμπλό και στο τιμόνι για λειτουργίες όπως η ένταση του ήχου, ο κλιματισμός και άλλα.

Παρά το μικρό μέγεθος του EV2, η Kia λέει ότι ο εσωτερικός χώρος είναι «συγκρίσιμος με μεγαλύτερα οχήματα». Ο χώρος για τα πόδια των πίσω καθισμάτων μπορεί να επεκταθεί στα 958 χιλιοστά (37,7 ίντσες) με τα καθίσματα να σύρονται πλήρως προς τα πίσω, και η χωρητικότητα του πίσω χώρου αποσκευών φτάνει τα 403 λίτρα (14,2 κυβικά πόδια) με τα καθίσματα να σύρονται πλήρως προς τα εμπρός.