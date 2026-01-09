Δεν λέει να φύγει η γκίνια από τον Ολυμπιακό. Με το που συμπληρώθηκε το παζλ της ομάδας με την απόκτηση του Τζόουνς και με τον Μόρις να βρίσκει ρυθμό παίρνοντας παιχνίδια με την ομάδα ήρθε ο τραυματισμός του τελευταίου στο φινάλε του αγώνα με την Μπάγερν να «παγώσει» το ΣΕΦ.

Ο Μόρις αποχώρησε υποβασταζόμενος από το γήπεδο και βρίσκεται ήδη για εξετάσεις για να δείξει το μέγεθος της ζημιάς με τις πρώτες δηλώσεις του Μπαρτζώκα να είναι άκρως ανησυχητικές για τον Αμερικανό γκαρντ.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Μπαρτζώκας για τον Μόντε Μόρις και το παιχνίδι

«Ο Μόρις θα κάνει μαγνητική, αλλά φαίνεται ότι είναι βαρύ διάστρεμμα. Είναι πρησμένος ο αστράγαλός του…» είπε ο Έλληνας τεχνικός εμφανώς ανήσυχος για την κατάσταση του παίκτη του.

Όσο για το ματς τόνισε: «Το β’ μέρος ήταν πολύ καλύτερο αμυντικά σε σχέση με το πρώτο. Την ίδια ώρα είχαμε 28 ασίστ και τους αναγκάσαμε να κάνουμε 21 λάθη. Θα μπορούσαμε να έχουμε τελειώσει το παιχνίδι νωρίτερα. Είχαμε κάποιες λάθος αποφάσεις και άγχος, γιατί αυτά τα παιχνίδια είναι must win για εμάς. Στον δεύτερο γύρο κάθε παιχνίδι μετράει ακόμα περισσότερο. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο για την θερμή ατμόσφαιρα απόψε και φυσικά στους παίκτες μου για τη νίκη.

Είμαι πολύ χαρούμενος που είχαμε ξανά τον Γουόρντ και τον Μιλουτίνοφ, αλλά την ίδια στιγμή χάσαμε τον Μόντε Μόρις με ένα διάστρεμμα. Αυτή είναι η ζωή όλων των ομάδων στην Euroleague. Οι παίκτες παίζουν συνεχόμενα παιχνίδια. Αυτό το διάστρεμμα ήταν για το τίποτα. Ο Γουόρντ επέστρεψε, ο ΜακΚίσικ επιστρέφει, υπάρχει και ο Νιλικίνα. Ο Τζόουνς θα παίξει στα επόμενα ματς. Είμαι αισιόδοξος για την ομάδα. Ας μείνουμε υγιής. Είναι πολύ σημαντικό».