Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το δεύτερο παιχνίδι του στην πρώτη διαβολοβδομάδα του 2026, υποδεχόμενος την Μπάγερν στο ΣΕΦ για την 21η αγωνιστική της EuroLeague, με στόχο την επιστροφή στις νίκες και τη διατήρηση της ανοδικής του πορείας.

Ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων», Κώστας Παπανικολάου, τοποθετήθηκε για την αγωνιστική κατάσταση της ομάδας, το πρόσφατο ρεκόρ του στα ριμπάουντ, αλλά και τις νέες προσθήκες στο ρόστερ, υπογραμμίζοντας πως το σύνολο παραμένει πάνω από κάθε ατομική διάκριση.

Όσα είπε ο Παπανικολάου

Τι είναι πιο σημαντικό για έναν Small Forward για να φτάσει σε αυτόν τον αριθμό; «Κοίτα να δεις, κάθε πτυχή του παιχνιδιού είναι σημαντική. Όταν νιώσεις ότι μπορείς να βοηθήσεις, προσπαθείς να το κάνεις με κάθε δυνατό τρόπο. Σίγουρα, κατά καιρούς, επειδή έχω την έφεση να βρίσκομαι στη βοήθεια, ειδικά όταν είμαι στην weak side, πολλές φορές βρίσκεις από εκεί την ευκαιρία, να βοηθήσεις στα ριμπάουντ, γιατί οι ψηλοί παλεύουν με τους άλλους ψηλούς. Οπότε εκεί μπορείς να πάρεις την καλύτερη θέση για ένα ριμπάουντ. Οπωσδήποτε είναι και θέμα διάθεσης και εγώ πάντα είχα έφεση στο να πηγαίνω στο ριμπάουντ. Δεν λέω ότι είμαι καλός ριμπάουντερ, αλλά βρισκόμενος εκεί και με το ύψος μου, πολλές φορές μπορούσα να βοηθήσω σε αυτήν την κατάσταση και προσπαθώ να το κάνω».

Ποιος παίκτης σου έχει κάνει τα καλύτερα block-out όλα αυτά τα χρόνια; «Ιδέα δεν έχω, δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον. Το box-out είναι και θέμα διάθεσης. Όταν ξέρεις ότι απέναντί σου έχεις έναν καλό ριμπάουντερ, είσαι και πιο συγκεντρωμένος για να κάνεις box-out. Όταν είσαι με κάποιον που δεν έχει τόσο μεγάλη έφεση στα ριμπάουντ, ίσως να μην δίνεις και τόση σημασία. Αλλά είναι και η κατάσταση του παιχνιδιού, το πού βρίσκεσαι. Εάν έχεις πάει να δώσεις βοήθεια για παράδειγμα. μπορεί να μην προλάβεις να βρεις τον παίκτη σου για box-out. Είναι πάρα πολλά πράγματα που γίνονται στον αγώνα και για αυτό δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον».

Ο κόουτς ανέφερε ότι έχει τον απόλυτο σεβασμό για σένα, για την σταθερότητα σου στο υψηλό επίπεδο και για το γεγονός ότι δεν σε ενδιαφέρουν οι αριθμοί και τα ρεκόρ. Είναι το τελευταίο χαρακτηριστικό ενός καλού ηγέτη; «Πάντα μου άρεσε να είμαι μέλος ενός συνόλου και θεωρώ ότι όταν το σύνολο κερδίζει, τότε κερδίζουν όλοι, ανεξάρτητα του τι νούμερα έχει ο καθένας. Εγώ πάντα έτσι προσέγγιζα το μπάσκετ, έτσι το γνώρισα και έτσι το αγάπησα. Αυτό με έχει φέρει εδώ που είμαι σήμερα. Έχει δουλέψει για εμένα, οπότε θεωρώ ότι είναι ο σωστός τρόπος, χωρίς ωστόσο να επικρίνω ή να κατακρίνω ό,τι κάνει κάποιος άλλος. Από εκεί και πέρα, ποτέ δεν μου άρεσαν οι ταμπέλες «ηγέτης», «αρχηγός» κλπ.. Εγώ απλά θέλω να είμαι ένα κομμάτι του παζλ που βοηθά, ένας στρατιώτης της ομάδας που τη βοηθά και προσπαθεί για το καλύτερο, για να πετύχει η ομάδα τους στόχους της».

Τον τελευταίο μήνα η ομάδα έχει ανεβάσει ρυθμό και παίζει αρκετά καλύτερα. Ήταν τελικά απλά θέμα χρόνου; «Για να μπουν όλα τα κομμάτια στη σωστή θέση και να δουλέψει καλά μια μηχανή χρειάζεται χρόνος, υπομονή. Είχαμε τραυματισμούς, είχαμε ατυχίες, όπως και όλες οι ομάδες και όλα αυτά επιβράδυναν την προσπάθεια του να είσαι στην ίδια σελίδα με όλους ταυτόχρονα. Σιγά-σιγά δείχνουμε να βρίσκουμε τον ρυθμό μας, έχουν γίνει προσθήκες οι οποίες μας βοηθούν ήδη και θα μας βοηθήσουν. Ο Μόντε μας έχει ήδη βοηθήσει αρκετά και ο Ταϊρίκ θα μας βοηθήσει επίσης πάρα πολύ. Όλοι είναι συμμετρικά κομμάτια ενός παζλ και μιας μηχανής που δουλεύει σωστά και σίγουρα τίποτα δεν αντικαθιστά την δουλειά που ρίχνει ξεχωριστά ο καθένας μέσα στο παρκέ».

Είμαστε μια ημέρα πριν από τον αγώνα με την Μπάγερν, πώς προσεγγίζεις αυτό το παιχνίδι; «Είναι μια ομάδα η οποία έχει αλλάξει προπονητή και δείχνει να βρίσκεται σε καλύτερο ρυθμό πλέον. Πρόκειται για ένα δύσκολο παιχνίδι, το οποίο πρέπει να κερδίσουμε εάν θέλουμε να βρισκόμαστε σε ανοδική πορεία».