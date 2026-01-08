Σημαντική νίκη που διατηρεί ακέραιες τις πιθανότητές της για πρόκριση στην επόμενη φάση του CEV Champions League πέτυχε η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού απέναντι στην Ζελέζνιτσαρ. Οι Ερυθρόλευκες παίζοντας εξαιρετικά μετά το πρώτο σετ, το οποίο έχασαν στις λεπτομέρειες, επικράτησαν με 3-1 της σέρβικης ομάδας για την 3η αγωνιστική των ομίλων της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης βόλεϊ.

Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη στον όμιλο για την ομάδα του Μπράνκο Κοβάσεβιτς, η οποία βρίσκεται στην τρίτη θέση με 5 βαθμούς και είναι στο -1 από την Ετσατζίμπασι (6 β.) και στο -2 από την Βέρο Μιλάνο (7 β.), ενώ η Ζελέζνιτσαρ είναι στην τελευταία θέση χωρίς νίκη (0 β.) Την επόμενη αγωνιστική οι Ερυθρόλευκες παίζουν στην Τουρκία με την Ετσατζίμπασι (15/1) και με νίκη θα αγκαλιάσουν την πρόκριση.

Κορυφαία για τον Ολυμπιακό η Στεβάνοβιτς, που αναδείχθηκε MVP, ενώ σπουδαίο παιχνίδι έκαναν επίσης οι Ντι Ιούλιο, Αμπντεραχίμ και Κούμπουρα.

Στο πρώτο σετ οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι – χέρι μέχρι το 16-16, όταν η Ζελέζνιτσαρ πήρε κεφάλι στο σκορ με 18-16. Λίγο αργότερα η σέρβικη ομάδα προηγήθηκε με 3 πόντους (22-19) και στη συνέχεια έκανε το 25-20, με το οποίο πήρε το πρώτο σετ.

Στο δεύτερο σετ η εικόνα του παιχνιδιού άλλαξε άρδην. Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά και προηγήθηκε γρήγορα με 9-5 και λίγο αργότερα με 19-14. Οι Ερυθρόλευκες κυριάρχησαν απόλυτα και με 25-18 ισοφάρισαν σε 1-1 την αναμέτρηση.

Οι παίκτριες του Κοβάσεβιτς είχαν βρει ρυθμό στο παιχνίδι τους και αυτό τους επέτρεψε να προηγηθούν με 12-6 στην αρχή του τρίτου σετ. Η Ζελέζνιτσαρ απάντησε με δικό της σερί και ισοφάρισε το σετ σε 19-19. Σε εκείνο το σημείο, όμως, ο Ολυμπιακός έτρεξε ένα σερί 5-1 και βρέθηκε μπροστά με 24-20. Οι φιλοξενούμενες πίεσαν και κατάφεραν να μειώσουν σε 24-23, αλλά το επόμενο σερβίς τους ήταν άουτ και οι γηπεδούχες έκαναν το 2-1.

Στο τέταρτο σετ οι Ερυθρόλευκες με την ψυχολογία στα ύψη κυριάρχησαν και χωρίς να αντιμετωπίσουν κανένα απολύτως πρόβλημα έφτασαν στο 25-17, με το οποίο έφτασαν στο 3-1, που τους έδωσε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους στη φάση των ομίλων.

Τα σετ: 20-25, 25-18, 25-23, 25-17.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

Ετσατσίμπασι – Βέρο Μιλάνο 3-2

Ολυμπιακός – Λαΐκοβατς 3-1

Η βαθμολογία του 3ου Ομίλου

Βέρο Μιλάνο 7

Ετσατσίμπασι 6

Ολυμπιακός 5

Λαΐκοβατς 0

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

14/01 21:00 Βέρο Μιλάνο – Λαΐκοβατς

15/01 18:00 Ετσατσίμπασι – Ολυμπιακός