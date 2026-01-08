Το βράδυ της Παρασκευής αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Μάρτιν Χόνγκλα, για να ολοκληρώσει τη μετακίνηση του στον Αρη από τη Γρανάδα.

Ο Καμερουνέζος χαφ τα βρήκε με τον ισπανικό σύλλογο όσον αφορά τις οικονομικές τους εκκρεμότητες και αυτό άνοιξε τον δρόμο για την έλευση του στην Ελλάδα.

Ο 29χρονος χαφ θα βρίσκεται αύριο το βράδυ στη Θεσσαλονίκη και μέχρι τη Δευτέρα θα περάσει από εξετάσεις, ώστε ακολούθως να υπογράψει με τους κιτρινόμαυρους.

Θυμίζουμε ότι ο Χόνγκλα θα αγωνιστεί δανεικός στον Αρη ως το τέλος της σεζόν, με υποχρεωτική οψιον αγοράς το επόμενο καλοκαίρι στα 1,3 εκατ. ευρώ.