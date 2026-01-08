Η Καρδίτσα έδωσε συνέχεια στο ευρωπαϊκό της παραμύθι, επικρατώντας και στο δεύτερο παιχνίδι της Σπάρτακ Σουμπότιτσα με 84-75 και σφραγίζοντας με 2-0 τη συμμετοχή της στη φάση των «16» του Basketball Champions League. Εκεί, την περιμένει ένας απαιτητικός όμιλος με ΑΕΚ, Άλμπα και μία εκ των Τόφας ή Σολέ.

Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου παρουσίασε ξανά χαρακτήρα και προσωπικότητα, βρίσκοντας λύσεις στα κρίσιμα σημεία και παίκτες έτοιμους να βγουν μπροστά όταν το παιχνίδι «καιγόταν». Πρώτος και καλύτερος ο Νίκος Δίπλαρος, που έβαλε την υπογραφή του στο τέταρτο δεκάλεπτο με μεγάλα, καθοριστικά σουτ.

Ο Έλληνας γκαρντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 14 πόντους (4/8 τρίποντα) και 7 ασίστ, αποδεικνύοντας γιατί θεωρείται ο απόλυτος clutch παίκτης της ομάδας. Πολύτιμος και ο Μπράντον Τζέφερσον, ο οποίος πρόσθεσε 13 πόντους και 8 ασίστ, ενώ κυριαρχικός κοντά στο καλάθι ήταν ο Νόα Χόρχλερ με νταμπλ-νταμπλ (17 πόντοι με 8/8 δίποντα και 10 ριμπάουντ).

Το παιχνίδι ξεκίνησε με νεύρο και χαμηλό ρυθμό, με τις δύο ομάδες να δυσκολεύονται επιθετικά. Η Σπάρτακ πήρε ένα μικρό προβάδισμα στα πρώτα λεπτά, όμως η Καρδίτσα βρήκε ρυθμό και έκλεισε την πρώτη περίοδο κοντά στο σκορ. Οι Σέρβοι κατάφεραν να ξεφύγουν προσωρινά στο δεύτερο δεκάλεπτο, όμως ένα αντιαθλητικό φάουλ αποδείχθηκε σημείο καμπής.