Η κρατική εταιρεία ενέργειας της Τουρκίας, Turkish Petroleum Corporation (TPAO), υπέγραψε συμφωνία με την ESSO Exploration International Limited, θυγατρική της αμερικανικής πετρελαϊκής ExxonMobil, η οποία θα κάνει έρευνες για υδρογονάνθρακες σε νέες περιοχές στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο.

Την ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ στο X. Ο γενικός διευθυντής της TPAO, Τσεμ Ερντέμ και ο αντιπρόεδρος της ExxonMobil, Τζον Αρντίλ, υπέγραψαν τη συμφωνία σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση «το Μνημόνιο Συνεργασίας καλύπτει νέες περιοχές εξερεύνησης στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο, καθώς και άλλες πιθανές διεθνείς περιοχές που θα συμφωνηθούν από κοινού, στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου».

Ο αναλυτής, Shay Gal, είπε μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA: «Το γεγονός ότι αυτό το πλαίσιο προωθείται μέσω μιας συνεργασίας με μια μεγάλη αμερικανική ενεργειακή εταιρεία, έχει σημασία, καθώς ελέγχει έμμεσα, εάν η στρατηγική ασάφεια μπορεί να ομαλοποιηθεί μέσω εμπορικής συνεργασίας με έναν αμερικανικό παράγοντα. Σε αυτό το πλαίσιο, η αναφορά στη “Μεσόγειο” θα πρέπει να νοείται ως ένδειξη πρόθεσης και πεδίου εφαρμογής, όχι ως ουδέτερη γεωγραφική περιγραφή».