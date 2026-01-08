Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται το πετρέλαιο της Βενεζουέλας επειδή είναι διαφορετικού τύπου από αυτό που εξορύσσεται στις ΗΠΑ και επιτρέπει την πιο αποτελεσματική λειτουργία και παραγωγή καυσίμων για τα αμερικανικά διυλιστήρια.

Σε συνδυασμό με γεωπολιτικά και οικονομικά οφέλη, αυτός αποκαλύπτεται τώρα ότι είναι ένας από τους βασικούς λόγους που στις ΗΠΑ υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση για το μαύρο χρυσό της χώρας αυτής της Λατινικής Αμερικής.

Σήμερα οι ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγός χώρα στον κόσμο με περίπου 14 εκατ. βαρέλια την ημέρα. Η παραγωγή αυτή αφορά κυρίως σχιστολιθικό πετρέλαιο, ιδίως στην καρδιά των εξορύξεων των ΗΠΑ όπως είναι το Δυτικό Τέξας και η Βόρεια Ντακότα. Πολλές φορές όμως το σχιστολιθικό πετρέλαιο δεν είναι το καλύτερο είδος αργού πετρελαίου για τα αμερικανικά διυλιστήρια, αποκαλύπτει η Wall Street Journal.

Από τη δυτική ακτή της χώρας μέχρι το Τέξας, τα τεράστια αμερικανικά διυλιστήρια σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν πριν από δεκαετίες για να λειτουργούν τους τύπους βαρύτερων και πιο όξινων ποιοτήτων αργού πετρελαίου. Τις ποιότητες αυτές του μαύρου χρυσού τις πληρώνουν και τις εισάγουν οι ΗΠΑ από χώρες όπως ο Καναδάς, το Μεξικό και η Βενεζουέλα.

«Τα διυλιστήρια μας στις ακτές του Κόλπου είναι τα καλύτερα στον κόσμο όσον αφορά τη διύλιση για αυτό το βαρύ αργό πετρέλαιο και υπάρχει έλλειψη σε βαρύ αργό πετρέλαιο σε όλο τον κόσμο, οπότε πιστεύω ότι θα υπάρξει τεράστια ζήτηση και ενδιαφέρον από τους ιδιώτες στον κλάδο εάν μας δοθεί ο χώρος για να το κάνουμε», αποκάλυψε ο ίδιος ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μαρκ Ρούμπιαργοο στην εκπομπή «This Week» του ABC.argoar

Το βαρύ αργό

Περίπου το 70% της δυναμικότητας διύλισης των ΗΠΑ λειτουργεί πιο αποτελεσματικά όταν χρησιμοποιείται βαρύτερο αργό πετρέλαιο, σύμφωνα με τον κλαδικό φορές παραγωγών πετρελαιοειδών των ΗΠΑ, την American Fuel & Petrochemical Manufacturers, στοιχεία της οποίας επικαλείται η WSJ.

Αυτές οι μονάδες παραγωγής πάσης φύσεων προϊόντων πετρελαίου βρίσκονται συγκεντρωμένα στην ακτή του Κόλπου του Μεξικό, όπου έχουν κατασκευαστεί τα εννέα από τα δέκα μεγαλύτερα διυλιστήρια της χώρας.

Είναι ενδεικτικό ότι περίπου το 40% του πετρελαίου που επεξεργάζεται από τα αμερικανικά διυλιστήρια πρέπει να εισάγεται, ώστε να επιτευχθεί το σωστό μείγμα αργού για τη δημιουργία διαφορετικών προϊόντων, από βενζίνη και ντίζελ μέχρι καύσιμο αεριωθούμενων και άσφαλτο, δείχνουν τα ίδια στοιχεία.

Το πλεονάζον πετρέλαιο που αντλείται στις ΗΠΑ πωλείται στο εξωτερικό από τότε που άρθηκε η απαγόρευση εξαγωγής αργού πετρελαίου -πριν από μια δεκαετία. Η Αμερική έκτοτε έχει γίνει ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς πετρελαίου στον κόσμο, στέλνοντας φορτία αργού πετρελαίου από την Ινδία και την Κίνα μέχρι τη Νότια Κορέα και όλη την Ευρώπη.

Η παραγωγή

Τα τελευταία χρόνια η παραγωγή πετρελαίου από τη Βενεζουέλα είχε καταρρεύσει λόγω κυρώσεων και άλλων εσωτερικών προβλημάτων όπως διαφθορά και κακές υποδομές. Έτσι, το ελάχιστο πετρέλαιο –με βάση το δυναμικό της- που παρήγαγε η χώρα αυτή της Λατινικής Αμερικής είχε ανακατευθυνθεί κυρίως σε πιο «φιλικούς» προορισμούς όπως η Κούβα και η Κίνα.

Καθώς οι αποστολές αργού από τη Βενεζουέλα, αλλά και από το Μεξικό, μειώθηκαν προς τις ΗΠΑ, τα αμερικανικά διυλιστήρια στράφηκαν στον Καναδά που έχει αυξήσει την παραγωγή τέτοιας ποιότητας αργού πετρελαίου. Ο Καναδάς πλέον αποστέλλει περισσότερο πετρέλαιο στα διυλιστήρια των ΗΠΑ από όλους τους άλλους διεθνείς προμηθευτές μαζί, με στόχο να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες των αμερικανικών διυλιστηρίων για το συγκεκριμένο τύπο.

Η Σαουδική Αραβία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγός χώρα στον κόσμο με ημερήσια παραγωγή 12,5 εκατ. βαρελιών και ακολουθεί από πολύ κοντά η Ρωσία με περίπου 12 εκατ. βαρέλια ημερησίως.