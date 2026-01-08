To εργοστάσιο που παράγει στην Ιταλία τα μοντέλα της Alfa Romeo και Maserari μπαίνουν σε στάδιο …ανάπαυσης, αφού η πολύ χαμηλή ζήτηση αναγκάζει την εταιρεία να κλείσει για λίγο τις μηχανές!

Ο όμιλος ανακοίνωσε νέα διακοπή της παραγωγής από τις 2 έως τις 16 Ιανουαρίου, επεκτείνοντας ουσιαστικά έναν πλήρη μήνα αδράνειας, καθώς οι γραμμές παραγωγής παραμένουν κλειστές από τα μέσα Δεκεμβρίου.

Το εργοστάσιο, το οποίο κατασκευάζει κυρίως τα μοντέλα Alfa Romeo Giulia και Stelvio , καθώς και τη Maserati Grecale, φέρεται να παρήγαγε λιγότερους από 18.000 κινητήρες το 2025, με τις ποσότητες για το 2026 να προβλέπονται ακόμη χαμηλότερες, περίπου στις 13.000 μονάδες.

Πάντως, προς το παρόν δεν αναμένονται μοντέλα νέας γενιάς πριν από το 2027 ή το 2028. Να σημειωθει ότι η Stellantis είχε προηγουμένως προβλέψει ότι η Alfa Romeo θα γίνει μια πλήρως ηλεκτρική μάρκα έως το 2027.

Σύμφωνα με αυτό το σχέδιο, η Tonale θα σταματήσει να παράγεται και μια πλήρως ηλεκτρική Stelvio θα λανσαριζόταν το 2026 και μια ηλεκτρική Giulia θα ήταν το ναυαρχίδα τους το 2027 – χωρίς καν υβριδικές επιλογές στα σκαριά.