Θετικές ενδείξεις άφησε ο Παναγιώτης Ρέτσος στην προπόνηση της Τετάρτης (7/1), με τον αρχηγό του Ολυμπιακού να βγάζει ολόκληρο το πρόγραμμα και να δείχνει πως ξεπέρασε το πρόβλημα στο δάχτυλο του χεριού του.

Ο διεθνής στόπερ είχε υποβληθεί σε μικρή επέμβαση μετά τον τραυματισμό που αποκόμισε στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ για το Σούπερ Καπ, ωστόσο η αποθεραπεία του κύλησε ομαλά και πλέον έχει επιστρέψει σε πλήρη αγωνιστικό ρυθμό.

Το παιχνίδι του Σαββάτου και το απαιτητικό πρόγραμμα

Η συμμετοχή του στην αναμέτρηση του Σαββάτου (10/1, 19:30) με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι δεν θεωρείται δεδομένη, όχι λόγω κατάστασης, αλλά καθαρά λόγω διαχείρισης. Ο Ρέτσος δείχνει έτοιμος, όμως το τελικό «οκ» θα δοθεί από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Σημαντικό ρόλο στην απόφαση του Bάσκου τεχνικού παίζει και το πρόγραμμα που ακολουθεί, με τον Ολυμπιακό να έχει μπροστά του το ματς Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, αλλά και τις απαιτητικές ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Παράλληλα, εκτός επιλογών παραμένει ο Λορέντσο Πιρόλα, γεγονός που περιορίζει τις λύσεις στα στόπερ και βάζει στο τραπέζι όλα τα σενάρια για το κέντρο της άμυνας.